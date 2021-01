Slovenský raper prehovoril o rakovine: Po vybratí nádoru našli ďalšie... Lekár sa ho spýtal, či chce zomrieť!

BRATISLAVA - Michael Kmeť alias Separ má za sebou mimoriadne náročný rok. Okrem toho, že mu krachlo manželstvo so speváčkou Tinou, život mu uštedril jednu z extrémne krutých rán. Raper zvádzal boj so zákernou rakovinou. To, že mal dlhé mesiace vážne zdravotné problémy, vyšlo najavo až koncom minulého roka.

Až vtedy sa Separ začal cítiť na to, že o celej veci prehovoril, a mnoho jeho fanúšikov zostalo v šoku. Aktuálne s ním vyšiel rozhovor, ktorý moderoval jeho blízky kamarát Osťo. A zrejme práve preto sa rozhodol prezradiť oveľa viac než doteraz. Všetkému vraj prechádzali problémy so srdcom. Takmer rok pociťoval, že mu nebilo tak, ako by malo, ráno mu bývalo zle, pri zvýšenej fyzickej aktivite sa mu točila hlava.

„Neskôr som si pri umývaní tela všimol tvrdú hrčku. Ja som to riešil už asi rok a pol dozadu. A nevedeli, čo to je. Dali mi na to antibiotiká, že to je asi nejaký zápal, že to sa stiahne. A ja som mal pocit, že keď som tie antibiotiká dobral, tak sa to aj stiahlo, ale potom to zostalo také isté. Ale že zápal sa zvykne tak zapúzdriť a zostane to potom tvrdé. Len to nerástlo, tak som to neriešil," vyjadril sa v rozhovore.

V rozhovore s Osťom prezradil Separ viac o svojom boji s rakovinou. Zdroj: Youtube DMS Records

Lenže potom prišli vyššie spomínané zdravotné problémy a raper následne opäť vyhľadal lekársku pomoc. „A vtedy aj tá vec začala znova rásť. Za strašne krátky čas, to bol týždeň alebo dva, sa to strojnásobilo. Začal som mať strašne silné bolesti v krížoch. Spravili mi CT-čko a ako prišli výsledky, večer mi volal, že na druhý deň musím ísť na operáciu. Povedal mi, že keby ste boli môj syn, tak vám dám facku, že ste to nechali zájsť až sem,” uviedol Separ s tým, že problém síce riešil, no aj napriek rôznym vyšetreniam mu dovtedy nikto nevedel povedať, o čo ide.

Po operáci, počas ktorej mu vybrali nádor veľký 3 x 4 centimetre, však nasledovalo kontrolné CT. A vtedy prišiel ďalší šok. „Doktor mi hovorí, že v oblasti krížov som mal 7 x 4 a 3 x 4 centimetre nádory, čo obrastali aortu - hlavnú tepnu v tele. Mne to vlastne škrtilo prietok krvi zo srdca a do srdca, mal som iba 50 % prietok krvi v aorte,” vysvetlil s tým, že lekár ho okamžite poslal na chemoterapie.

Po vyoperovaní prvého nádoru našli lekári v Separovom tele dva ďalšie. Zdroj: Youtube DMS Records

Lenže Separ chcel najprv hľadať alternatívne spôsoby liečby. To mu ale doktor okamžite zatrhol. Na niečo podobné mu vraj skrátka už nezostával čas. „Lekár normálne sčervenal, že čo mi tu rozprávate. Spýtal sa ma, či chcem zomrieť, že nemám na to čas, keďže nádory boli veľké a potom zvyknú metastázovať,“ prezradil s tým, že v krátkom čase na chemoterapie naozaj nastúpil a absolvoval tri cykly, pričom spomienky z tohto obdobia opísal ako to najhoršie, čo kedy zažil.

Bolo niekoľko možností, ako liečba dopadne. Jednou z ideálnych bola tá, že sa nádor stiahne natoľko, že ho bude stačiť pravidelne pozorovať. „No a to sa, chvalabohu, stalo. Mám to v takom štádiu, že tam neostalo akoby nič, je to neaktívne. Len musím chodiť na kontroly, lebo ono to má tendenciu sa vrátiť. Hlavne tých prvých 5 rokov je rizikových,” vysvetlil raper, ktorému prajeme veľa síl a najmä zdravia, aby sa čo najskôr úplne zotavil.