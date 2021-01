Ďalší PROMI pár v očakávaní: Slovenská kráska čaká druhé dieťa!

BRATISLAVA - Budú to už tri roky, čo sa modelka Silvia Križanová (33), známa ako Sisa KR, stala mamou. Prvé dieťatko, syna Tomiho, porodila svojmu partnerovi, tatérovi Tomimu Grbavčičovi. No a mladá rodinka sa čoskoro dočká ďalšieho prírastku. Brunetka totiž po novom roku prezradila, že je opäť tehotná!

Pred tromi rokmi sa bývalá finalistka súťaže krásy Miss Universe SR 2009 Silvia Križanová pochválila na sociálnej sieti Instagram, že je tehotná. Čakala vtedy svojho prvého potomka, chlapčeka Tomiho, ktorého v máji 2018 porodila partnerovi Tomimu Grbavčičovi.

O polroka neskôr, počas osláv nového roka, ju tatér požiadal o ruku, no svadbu dvojica v dohľadnom čase neplánovala. „Myslím, že žiadna svadobná príprava sa v roku 2019 a možno ani 2020 konať nebude,“ prezradila na sociálnej sieti s tým, že na prípravy skrátka nie je čas. „Ideálne, aby som prišla na hotové. V mojom obľúbenom hesle: Dajte mi ľudí a ja to urobím,“ uzavrela vtedy.

No dnes je už jasné, že skôr ako svadbu tmavovláska stihne druhé dieťa. Na Nový rok sa totiž pochválila, že je opäť v tom. „Summer 2022 ll be mine,“ napísala modelka, čím chcela naznačiť, že toto leto formu do plaviek nestihne. No a o pár dní neskôr už pridala záber aj s fotkou z ultrazvuku. Gratulujeme!

Zdroj: Instagram S.K.