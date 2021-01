Vojna modeliek: Verešová má Krainovú poriadne v zuboch!

Keď si Simona Krainová neodpustila rýpanie na adresu Andrey Verešovej, okamžite sa toho chytili aj bežní ľudia. A často na profiloch modeliek náročky spomínajú tú druhú, aby vyvolali nejakú reakciu.

Zdroj: Instagram AV

Niekedy sa im búrku vyvolať nepodarí. „Neviem, nesledujem ju. Táto žena ma už dávno nezaujíma,” reagovala Slovenka na otázku, či sa jej fotky páčia aj Krainovej.

Inokedy sa však ľuďom podarí modelke takzvane stupiť na otlak a reakcia na Simoninu adresu je oveľa búrlivejšia. „Tak to Krainová má lepšiu figúru,” skonštatovala istá Eva pri jednej z Andreiných plavkových fotiek z Dubaja. A to brunetku riadne naštartovalo. „Musím sa smiať. Máte to PR od nej zaplatené? Inak musíte byť súdna a vedieť, že trepete úplnú hlúposť,” vyhlásila Verešová. Nuž, zdá sa, že práve na svoje telo je najviac citlivá...

Zdroj: Instagram S.K.