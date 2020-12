Arabela (61) dostala svoj prvý dôchodok zo Slovenska: Je to smiešna čiastka!

PRAHA - Je to neuveriteľné, ale predstaviteľka rozprávkovej Arabely Jana Nagyová-Pulm (61) je už vo veku, kedy poberá dôchodok. Tento mesiac dostala svoj prvý... A nie je to žiadna sláva!

Rozprávková Arabela Jana Nagyová o svojom prvom dôchodku porozprávala Českému rozhlasu v rámci 40. výročia premiéry slávneho seriálu. No a podľa vlastných slov to nebola žiadna sláva. Nuž ale o tom by vedeli rozprávať tisíce slovenských dôchodcov.

„Prišiel mi zo Slovenska a je to smiešna čiastka,“ priznala v rozhlase Nagyová. Herečka už niekoľko rokov býva s rodinou v Nemecku. A ak by fanúšikov zaujímalo, ako žije, môžu sledovať jej profil na Instagrame. „Prepadla som tomu. Takže pokiaľ je niekto zvedavý, jak sa mám, nech sa pozrie,“ dodala.

Jana Nagyová pred rokmi stvárnila krásnu Arabelu. Zdroj: telkac