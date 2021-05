Pociskovej hymna pre mamy: Drsná kritika! Nela, toto radšej nečítaj

BRATISLAVA - Slová, ktoré nepotešia! Nela Pocisková je talentovanou herečkou a speváčkou. Už pár rokov si plní aj úlohu mamičky. A to ju viedlo k tomu, aby vytvorila pieseň, ktorá bude akousi hymnou pre všetky ženy, zvlášť matky. Ako to už býva zvykom, prominentná mamina sa kritike nevyhla.

Tak tú slzu utri z líca, to je tvoja výzva, nie prvá posledná... Aj to sú slová, ktoré znejú v najnovšej skladbe Nely Pociskovej. Pieseň má byť akousi motiváciou pre ženy, ktoré sa veru počas materstva musia popasovať s rôznymi situáciami a emóciami.

Pocisková, ktorá má s Filipom Tůmom syna Hektora a dcérku Lilianu, si do klipu prizvala aj iné celebritné maminy. Ako však v pondelkovom Teleráne priznala, nebolo jednoduché zosúladiť termíny. „Malo nás byť trošku viac, ale tie termíny, jedno s druhým, každá z nás žije inde, býva inde, do toho počasie, jedna ochorela,” poznamenala k tomu Nela, ktorá má ale zo skladby veľkú radosť.

FOTO: Nela Pocisková si do klipu prizvala tieto celebritné maminy.

Pred kamerami sa napokon spolu s ňou predviedli aj herečky Zuzka Kanócz, Gabika Marcinková a tiež speváčka Tina. A práve účasť poslednej spomínanej vyvolala reakcie, s akými zrejme Nela nepočítala. Mnohí jej totiž vyčítali, prečo vlastne celú pieseň spievala sama.

Klip sa nakrúcal na jeden záber. A hoci pred kamerou ostatné maminy otvárali ústa a vyzeralo to tak, že spievajú, znel len Nelin hlas. No a asi vás neprekvapí, že mudrlanti sa už na sociálnych sieťach celkom činia. „To otváranie úst je smiešne. Aspoň Tina mala využiť svoj hlas. Mala v tom klipe účinkovať sama, keď tam je len jej hlas. Takto je to úplne od veci. Nechápem, prečo z toho nespravili dueto. Mohli pokojne spievať každá tu svoju časť,” znejú vybrané z kritických komentárov.

Nelu by však mohlo potešiť, že sa našlo aj mnoho jedincov, ktorým sa skladba a rovnako tak aj klip páčia. A mnohé ženy a mamičky neskrývajú nadšenie. Vy môžete vyjadriť svoj názor v ankete.

VIDEO: Nela Pocisková a jej skladba Prvá posledná je akousi hymnou pre matky.