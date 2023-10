Bolestivé TRÁPENIE jojkárskej herečky: Ukázala ZNETVORENÚ tvár!

Eva Mores podstúpila najbolestivejší zákrok (Zdroj: Instagram E.M.)

Eva Mores je slovenská herečka, ktorá pôsobí v divadle i televízii. Poznať ju môžete napríklad z jojkárskeho seriálu Nemocnica, kde stvárňuje doktorku Denisu Antalovú. Ako teraz najnovšie na sociálnej sieti Instagram priznala, v súkromí riešila zdravotný problém, ktorý sťažoval aj jej pracovný život.

„Nedávno mi po miliónty krát vyrezávali z očí pliagy, ktoré ma tam už trištvrte roka bolia, zhoršujú mi zrak a komplikujú prácu. Je to vraj najbolestivejší zákrok v celej oftalmológii a ja môžem potvrdiť, že si tú ukrutnú rezavú bolesť budem pamätať navždy. Nie preto, že ju už po všetkých tých zákrokoch poznám naspamäť, ale preto, že je naozaj neznesiteľná,“ prezradila s tým, že to nebolo naposledy.

(Zdroj: Archiv TV JOJ / Marián Ďatko)

Vďaka bolesti, ktorú zakaždým prežíva, pochopila, čo je v živote najdôležitejšie. „Napríklad som zistila, že to najcennejšie a úplne najdôležitejšie, čo v živote mám, sú oči. A že fyzická bolesť má svoj význam. Oddelí hmotné od nehmotného a naučí nás to, k čomu by sme sa inak nedostali. Ukáže nám veci, ktoré sa síce nedajú poskladať do slov, ale keď nami prejdú, vezmú nám, čo nám už netreba a urobia z nás zas niekoho nového,“ opísala.

(Zdroj: Instagram E.M.)

Aj keď situácia, ktorú pravidelne zažíva je nepríjemná a bolestivá, je strašne vďačná, že jej vždy lekári pomôžu a urobia všetko pre to, aby sa aj naďalej mohla živiť ako herečka. „Vy ste asi nepotrebovali vedieť nič z tohto, ale ja si pamätám, koľko kariet som vždy vsádzala na oči, a tak je pre mňa teraz dôležité, po trištvrte roku neistoty, ukázať svetu okrem kamerového pozlátka aj túto moju pokazenú tvár. Ktorá sa, ako všetko na svete, nakoniec vždy zahojí. Ale sa vždy aj vráti...“ dodala na záver. Prajeme skoré zotavenie!

(Zdroj: Instagram E.M.)