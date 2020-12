O smrti Topoľského prehovorila najlepšia kamarátka: Bol chorý a... TOTO bol jediný priznak korony!

BRATISLAVA - V piatok doobeda verejnosť šokovala tragická správa. Zomrel moderátor Peter Justin Topoľský (†59), ktorého si Slováci pamätajú ako večne vysmiateho a mimoriadne energického muža. Vzápätí sa začali objavovať informácie, že mal podľahnúť koronavírusu, keďže bol pozitívny. Lenže jeho priatelia to vraj vidia inak.

„Nemohla som tomu uveriť, keď mi to ráno zavolali. Bola som v strašnom šoku, v srdci mám obrovskú bolesť. Myslela som si, že je to len nevydarený žart,” povedala pre Topky jeho najlepšia kamarátka Rebecca Justh, ktorá s ním bola v aktívnom kontakte. „Ešte pred pár dňami mi posielal vtipné vianočné videá. Nič mu nebolo,” uviedla.

Telefonovala si aj s kamarátkou, ktorá s Topoľským ešte v stredu volala. „Hovorila mi, že čo sa týka korony, nemal žiadne vážne problémy. Iba kašľal. A bol dýchavičný. Lenže to on bol vždy, čo si pamätám. On sa zadýchal, aj keď jedol alebo keď bežne kráčal. U neho nič zvláštne, viete, športu veľa nedával, tak tie pľúcka boli také všelijaké,” vysvetlila nám návrhárka.

V piatok sa na verejnosť dostala správa, že Peter Justin Topoľský zomrel. Zdroj: Vlado Anjel

Dodala, že okrem toho mal Peter aj niekoľko ďalších ochorení. Okrem cukrovky už niekoľko mesiacov chodil na dialýzu. Na zhoršenie zdravotného stavu sa známym sťažoval už v lete. „No a do toho mu zomrel najlepší kamarát. Na infarkt. Zložilo ho to, psychika a stres robia strašne veľa,” opísala Rebecca, pričom narážala na smrť Tamisa Andreja Turoka, o ktorého smrti sme informovali v stredu ráno.

O smrti Petra Justina Topoľského prehovorila jeho kamarátka Rebecca Justh. Zdroj: Jan Zemiar

Návrhárka a ľudia z okolia Topoľského vraj pochybujú o tom, že za jeho úmrtím bola korona, všetko však ukáže pitva. „Ako vravím, známa, ktorá s ním volala deň predtým, vravela, že mu dokopy nič nebolo. Len kašľal. A potom zrazu toto. O to je to šokujúcejšie. Stále sa nám nechce veriť, bolo to také náhle,” dodala Rebecca.