Divoký život Štefana Kožku „na staré kolená“: Alkohol a výtržnosti... Po útoku nožom rozvod!

Štefan Kožka bol vždy vnímaný ako profesionál a tak si na neho spomínajú aj jeho kolegovia. Zároveň ale Karol Čálik nezabudol spomenúť ani jeho rebelskú povahu. „Večne nespokojný, večne rebelujúci, večne hľadajúci, no nie vždy uspokojený a málokedy pochopený,” uviedol umelecký riaditeľ divadla Nová scéna v spomienke na herca, ktorého v pondelok našli mŕtveho v dome v Rajke.

V posledných rokoch sa však prejavila ja jeho ďalšia stránka – verejnosť nepríjemne prekvapil útok, ktorý sa v roku 2015 odohral v Rusovciach voči Kožkovej manželke Zuzane Skopálovej a jej dcére z predchádzajúceho manželstva.

Údajne bol pri tomto incidente potúžený alkoholom a v ruke mal nôž. Situáciu riešila aj polícia. „V čase krátko po 21:30 bol hliadkou policajného zboru na osobnej slobode v súlade so zákonom obmedzený 61-ročný muž, ktorý sa v priestoroch rodinného domu s nožom v ruke vyhrážal dvom poškodeným ženám,“ uviedol vtedy policajný hovorca Michal Szeiff.

Hercovi v tom čase hrozilo 3 až 8 rokov odňatia slobody. Skopálová sa k ničomu nechcela vyjadrovať a možno nakoniec trestné oznámenie aj stiahla. Dvojica sa totiž po nejakom čase pokúsila udobriť. „Normálne spolu komunikujeme a snažíme sa to vyriešiť ako dvaja dospelí, inteligentní ľudia. Snažíme sa k tomu pristupovať zodpovedne, sme predsa aj rodičia našej dcéry Rebeccy. Je to naša osobná vec a radi by sme si to v pokoji doriešili sami,“ povedala herečka Topkám po tom, čo sme ich po incidente spolu prichytili pri bozkoch.

Nakoniec sa ale podľa medializovaných informácií tento pár rozišiel. Dokonca sa hovorilo aj o rozvode.

V roku 2018 herec zas vzbĺkol pri konflikte s chodcom, ktorý ho upozornil, že ide autom v protismere. Najprv padli nadávky, no keď si Kožka všimol, že dotyčný ho nakrúca, prišlo aj na fyzický kontakt a sácanie. Okoloidúci ľudia zavolali políciu. „Je to prozaické. Ponáhľal som sa domov, pretože som mal žalúdočné problémy a vtedy ide o život. Človiečik mi skočil do cesty, skoro som ho zrazil a takmer som to vykonal za volantom,“ vyjadril sa vtedy pre Nový Čas Kožka s tým, že ide o banalitu s jedným takmer pos*atým hercom.

