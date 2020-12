Hrycová zhrnula korona-situáciu, politikov nešetrila: Ďakovala jej aj Havlová!

Ľudia sa aktuálne nemajú dobre. V čase pandémie ich ohrozuje nová choroba a opatrenia proti jej šíreniu majú dopad na prácu aj sociálne návyky. „Ja viem, trvá to už dlho, sme unavení, frustrovaní, všetci cítime neblahé dopady tohto takmer už rok trvajúceho šialenstva, a to nielen na naše peňaženky,” napísala na Instagram Wanda Hrycová s tým, že rúška a zvýšená hygiena sú v tomto smere to najmenej, čo sa nás negatívne dotýka.

Zdroj: Instagram WH

Horšie je to ohľadom stretávania sa a bežného fungovania, ktoré sme doteraz brali ako samozrejmosť. „Viac nás trápi strach o našich blízkych, chýbajú nám ich objatia, chýbajú nám priatelia, ničí nás sociálna izolácia, stereotyp nás tíško deptá, naše deti trpia zavreté doma už desať mesiacov bez školy, krúžkov, kultúry, športu a priateľov...” zhrnula to podstatné.

Každý teraz žije v neistote, nevieme, čo bude a ako dlho budú obmedzenia trvať. „Situácii nepomáhajú ani naši politici, ktorí tápajú rovnako ako všetci ostatní, no verejne to nepriznajú, čo v spojení s totálnou absenciou empatie voči krízou postihnutej spoločnosti dôsledky tejto zničujúcej pandémie ešte zhoršuje,” tvrdí Wanda, pričom však lockdown považuje aktuálne asi za jediný nástroj, ako zastaviť šírenie vírusu.

Preto sa rozhodla apelovať na všetkých, v ktorých táto situácia vyvoláva negatívne pocity. „Prosím, vydržte to ešte chvíľu... z úcty k životu, k sebe a svojim blízkym a z úcty k zdravotníkom, ktorí dňom i nocou bojujú za životy iných, a to na úkor seba, svojho pohodlia a svojich vlastných rodín. Strávme Vianoce naozaj v pokoji a mieri, aj keď to možno nebudú tohto roku sviatky štedrosti a hojnosti. Buďme vďační za svoju rodinu a zdravie. Nič na svete totiž nie je dôležitejšie,” uzavrela producentka, ktorej otec Andy Hryc aktuálne bojuje s akútnou leukémiou.

Jej slová sa dotkli mnohých a medzi inými aj Dagmar Havlovej. „Milá Wanda, ďakujem. Napísali ste to aj za mňa,” odkázala bývalá prvá dáma Českej Republiky.

