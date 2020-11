Čierna voda ukončí v košickom divadle deväťmesačné čakanie na premiéru

Scénu navrhol Jan Brejcha, kostýmy Lenka Rozsnyóová a hudbou do predstavenia prispel Michal Nejtek. Premiéra hry Čierna voda bude výnimočná aj tým, že si ju diváci budú môcť pozrieť nielen priamo v hľadisku, ale aj v živom vysielaní prostredníctvom portálu navstevnik.online.

Zdroj: JOSEPH MARČINSKÝ

Schimmelpfennig je špecifický tým, že sa pohybuje v žánri takzvaného naratívneho divadla. „To je založené na rozprávaní. Postavy na scéne ale nerozprávajú príbehy svoje, väčšinou rozprávajú príbehy iných. V Čiernej vode príbeh originálne skúma paralelné svety strednej nemeckej vrstvy a prisťahovaleckej vrstvy, tureckej. Ale samozrejme paralelné svety je možné nájsť aj všade inde na svete, nielen v Nemecku. Aj preto sme sa snažili v našej inscenácii nejakým spôsobom to previazať s realitou slovenskou respektíve východoslovenskou. Ale snažili sme sa príliš tie paralelné svety tu u nás nezdôrazňovať, ale skôr chceme diváka priviesť k tomu, aby si existenciu paralelných svetov pripustil alebo sa nad ňou zamyslel,“ vysvetľuje režisér Mazúch, pre ktorého je inscenácia režijným debutom v Štátnom divadle Košice. Podľa neho aj názov hry, ktorá mala v Nemecku premiéru pred šiestimi rokmi, reprezentuje dva paralelné obrazy. „Jeden je, keď sme mladí a ideme večer na kúpalisko a v čiernej vode sa odrážajú hviezdy. A je to magický priestor, do ktorého sa ponárame a ktorí nás pohltí a dáva nám zabudnúť na akékoľvek rozdiely medzi nami ľuďmi. Čierna voda v dospelosti, v tomto prípade v strednom veku, naopak symbolizuje dažďovú vodu, ktorá zmýva špinu z ulice. A je to vlastne niečo temné a depresívne,“ dodáva režisér.

Zdroj: JOSEPH MARČINSKÝ

V novej inscenácii činohry košického divadla sa predstaví šestica hercov - Lívia Michalčík Dujavová, Katarína Horňáková, hosťujúca Diana Semanová, Jakub Kuka, Andrej Palko a Martin Stolárom. Pre nich aj pre režiséra bolo skúšobné obdobie v čase koronavírusu iné ako obvykle. „Iné bolo hlavne tým, že bolo veľmi intenzívne. Bolo to podmienené tým, že herci večer nehrali a mohli sa absolútne sústrediť na túto prácu. Denne sme skúšali počas šiestich týždňov šesť hodín. A mohli sme si tak spočiatku dovoliť aj luxus v podobe hereckých cvičení, ktorým sme venovali podstatnú časť skúšky. Zámerom bolo zohrať tento herecký kolektív. Hoci Čierna voda rozpráva príbeh o nerovnosti, postavy v nej sú absolútne vyrovnané. Je to skupina bez rozdielov a preto bolo dôležité ju absolútne zohrať. Aby vytvorili jeden celok, jednu postavu. A v prípade Schimmelpfenniga je dôležitá nielen súhra, ale aj súzvuk. Píše hry akoby komponoval a aj sám hovorí o tom, že jeho hry sú hudba. A slovo je zvuk, slovo je tempo. A na toto sme sa snažili klásť dôraz, na hudobnosť slova, v tomto prípade na hudobnosť prekladu do slovenčiny,“ hovorí Mazúch.

Zdroj: JOSEPH MARČINSKÝ

Herci sa už na stretnutie s divákmi po dlhých mesiacoch tešia. „Naposledy som hral raz v septembri, ale to bola veľmi malá rolička. A také väčšie predstavenie som hral naposledy 7. marca. Ja sa na to teším veľmi, ale nielen kvôli tomu, že to je po takom dlhom čase. Pre mňa bol strašne dôležitý celý skúšobný proces. Odrazu som znova začal chodiť do divadla, každý deň na skúšky. A skúšky ma veľmi bavili. Vôbec si už teraz neuvedomujem deficit toho hrania. Je super, že je umožnené, aby tam diváci boli,“ hovorí Andrej Palko. Pre neho aj pre kolegov je Čierna voda zaujímavou výzvou. Text je napísaný vo voľnom verši. „Výpoveď toho textu je veľmi veľká a odkazuje na veľmi veľa vecí, text je veľmi členitý. Mne sa to strašne páči. Síce som sa musel naučiť všetky mužské texty, tak ako dievčatá všetky babské texty, ale veľmi ma to bavilo, aj keď to bolo náročné,“ priznáva Palko. Príbeh hry je podľa neho predvídateľný. „Ale tým, že sa v ňom striedajú časové roviny súčasnosti a obdobia spred dvadsiatich rokov a má krásny poetický jazyk, môže byť predstavenie pre diváka veľmi zaujímavé. Verím, že diváci z toho budú mať taký zážitok, aký ešte z predstavenia tu v Štátnom divadle Košice nemali,“ dodáva Palko.

