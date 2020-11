Zlatá Maska pozná víťaza! Brutálne spievajúci moderátor, nespoznali našu hviezdu a... Veď TOTO je čistá kópia Dary!

Finálový večer začal spoločným vystúpením celej zostavy masiek - vrátane tých vypadnutých. Potom nasledovalo prvé kolo, počas ktorého sa na pódiu vystriedali Páv, Robot a Bubák. Po ich predstaveniach diváci v sále svojím hlasovaním zvolili prvého vypadávajúce. S vidinou víťazstva sa tak musel rozlúčiť Páv. Ten následne odložil hlavu svojho kostýmu a nasledovalo obrovské prekvapenie. Do podoby načančaného operenca bol po celý čas odetý spevák Ondrej Kandráč.

Toho počas finále netipoval ani jeden z porotcov. A nečudo. Muzikantov hlas je totiž známy najmä z ľudoviek. Jeho dokonalé narábanie s hlasom v moderných piesňach tak mnohých zmiatlo a šok neskrývali ani samotní detektívi. „Ja som netušila, že si to ty. A to sa celkom slušne poznáme," nechápala Celeste Buckingham. „Ja ťa poznám roky rokúce. Počul som ťa tisíckrát spievať . A to to vôbec by mi to ...," koktal zasa Michal Hudák.

V závere šou teda o titul Zlatej masky Robot a Bubák. Prvý z menovaných sa pred divákmi predstavil piesňou Skyfall, zelená príšerka zasa zvolila remix piesní od legendnárneho Michaela Jacksona. A možno to bolo tým zásadným rozhodnutím, keďže Bubák v hlasovaní divákov Robota porazil´, a tak sa stal víťazom. Prv než fanúšikovia zistili, kto sa skrýva pod chlpatou maskou, svoju identitu musel odhaliť Robot.

A nastal ďalší obrovský šok. Za naozaj mimoriadne solídnymi speváckymi výkonmi stal moderátor David Granský, ktorého diváci poznajú vďaka šou Česko-Slovensko má talent. Porota pritom väčšinou tipovala mimoriadne šikovných umelcov a mená padali najmú z oblasti hudobnej sféry. No a v absolútnom závere potom prišlo na to najpodstatnejšie a síce odhalenie identity víťaznej masky - Bubáka.

Tipy boli rôznorodé a niekoľkokrát sa zmenili, osobnosť, ktorú sa pod kostýmom skrývala, však neuhádol nikto. Možno aj preto mnohým padla sánka, keď sa zrazu na scéne objavila tvár herečky Lucie Siposovej. Mimochodom, ako prvú pieseň vo finálovom kole zaspievala Arabelu od Darinky Rolincovej. V okamihu, kedy začala, si mnohí, vrátane poroty, mysleli, že pod maskou je práve Dara. Znela totiž ako absolútna kópia.

„Musím povedať, že je to trošku smiešne, že na to, aby som konečne niečo vyhrala, som sa musela stať Bubákom. Bolo nádherné byť ním. Tak pekne sa ku mne všetci chovali. Ďakujem, ste úžasní" vyhlásila sa Lucia po svojom odhalení. „Ja si ťa chcem zobrať," povedal jej od srdca absolútne očarený Michal Hudák a potom si brunetka konečne prebrala svoju víťaznú sošku a nakoniec ešte raz odspievala výber od Michaela Jacksona.