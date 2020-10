Hrozivá nehoda vo vysielaní Telerána: Splašený kôň zrazil Kvetu na zem… Skončila v bolestiach!

BRATISLAVA - Desivá situácia nastala v dnešnom vysielaní markizáckeho Telerána. V rannej šou sa okrem iného prezentoval aj šport s názvom voltíž, teda gymnastika na koňoch. Následne sa moderátorská dvojica presunula k exfarmárovi Michalovi Gajdošechovi (30). Vtedy sa však stalo niečo, čo nikto nečakal. Splašený kôň do nich vrazil a Kvetu Horváthovú (43) zrazil na zem... Skončila v bolestiach!

Nevyspytateľnosť živého vysielania sa v plnej sile prejavila aj v dnešnom vysielaní markizáckeho Telerána. Hneď po tom, čo sa pred kamerami odprezentoval šport s názvom voltíž, teda gymnastika na koňoch, smerovala pozornosť na exfarmára Michala Gajdošecha. Prítomné zviera sa však rozhodlo, že pred kamerami ešte nepovedalo posledné slovo...

Po ceste totiž nečakane prešlo auto a kôň sa zľakol. Splašený sa rozutekal a vrazil rovno do hviezdy reality šou a moderátorov Kvety Horváthovej a Tomáša Juríčka. Najhoršie skončila práve blondínka, ktorú žrebec zvalil na zem. Na obrazovkách v tom momente prebiehala scénka zo seriálu Oteckovia, no všetko bolo počuť.

Do záberu vbehol kôň a hoci nebolo nič vidieť, všetko bolo počuť. Zdroj: TV MARKÍZA

Obraz sa zrazu zastavil a Kveta Horváthová po nájazde koňa skončila na zemi. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ojooj, chlapci,“ zaznelo. V malom štvorci v rohu obrazovky bolo vidno už len rozmazaný zastavený obraz, keďže zrejme utekal aj kameraman. „Ja som v poriadku, hlavne som sa zľakla,“ zahlásila Kveta, ktorú museli ratovať kolegovia. V prvom momente si blondínka vraj myslela, že má vyvrtnutý členok, neskôr však, našťastie, bolesť prešla.

Kôň sa splašil po tom, čo okolo nečakane prešlo auto. Kvetu so zranenou nohou preniesli do štúdia. Zdroj: TV MARKÍZA

„Želáme vám krásny deň, úspešný a, prosím, dávajte si na seba pozor, bez zranení. Hlavne, keď máte za chrbtom živého koňa, tak dávajte pozor, on sa môže kedykoľvek splašiť a vy môžete na to doplatiť tak, ako ja, ale chvalabohu, aj sa prejdem. Nič mi nie je. Vyzeralo to tak, že mám vyvrtnutý členok, ale normálne chodím. Okrem roztrhnutých pančúch je všetko v poriadku,“ dodala blondínka v závere vysielania.

Kveta Horváthová si myslela, že má vyvrtnutý členok. Našťastie ju bolesť po chvíli prešla. Zdroj: TV MARKÍZA