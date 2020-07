Obrovská radosť známeho markizáka: Povedala áno!

Markizácky moderátor rannej relácie Teleráno Tomáš Juríček je od dnešného dňa zasnúbený muž. Pred niekoľkými rokmi dostal mŕtvicu. Práve to ho nakoplo, aby niečo urobil so svojou váhou, keďže ručička sa pohybovala pri čísle 100. Rozhodol sa niečo so sebou urobiť a schudnúť. A to sa mu aj podarilo a dnes si drží svoju váhu.

Cvičeniu sa venuje aj naďalej a práve s ním spojil aj svoje zásnuby. Dnes si vybehol aj so svojou polovičkou na crossfit do Senca, pričom toto podujatie bolo venované neziskovej organizácii Deti s rakovinou. Podporili tak dobrú vec a po tom, čo si dali do tela, prišlo prekvapenie. Tomáš pokľakol pred svoju lásku Anežku a požiadal ju o ruku. Prostredníctvom príbehov na Instagrame sa podelil s fanúšikmi o to, čo už odcvičil a zakončil to milou fotografiou: „Jooo a ešte niečo. Povedala áno!" Srdečne blahoželáme.