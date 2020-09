Afterpárty po OTO 2020: Sexi Mórová bez podprsenky, Hudák sa chválil negatívnym korona-testom… POZOR, môžeš na to doplatiť!

Nominované známe tváre sa v sobotu večer konečne dozvedeli, kto z nich si odnesie sošky pre najobľúbenejšie osobnosti televíznej obrazovky. Pôvodný termín, ktorý sa mal konať ešte v apríli, sa totiž musel zrušiť kvôli pandémii koronavírusu a vyhlásenej celoštátnej karanténe. O 5 mesiacov neskôr sa však za veľmi prísnych podmienok galavečer mohol konať.

Do spoločnosti prišlo veľké množstvo známych tvárí. Tie počas večera sedeli s bezpečným rozostupom a na tvárach mali rúška. Ocenenia sa podľa nariadení vlády SR museli rozdať najneskôr do 23:00, no a potom... Známe tváre ešte zotrvali v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla a na výsledky ankety si spoločne pripili.

Diana Mórová nielen na afterpárty, ale počas celého večera pútala pozornosť sexi róbou. Na sebe mala totiž ružové šaty, ktoré mali nielen hriešne hlboký výstrih v oblasti dekoltu, ale aj rozparok siahajúci až po pás. Túto časť zachraňovali všité kratase, ktoré len decentne odhaľovali herečinu nohu... No vrchná časť - tá už musela ísť naostro. A teda bolo to vidieť!

Herečka Diana Mórová bola na galavečere OTO 2020 za skutočnú sexicu. Zdroj: Jan Zemiar

Hriešne vysoký rozparok zachraňovali všité nohavičky, vo vrchnej časti však Diana musela ísť naostro. Zdroj: Jan Zemiar

Mimoriadny úspech počas večera zaznamenal herec, moderátor, no najmä zabávač Michal Hudák. Z galavečera si odniesol hneď niekoľko sošiek OTO. Svojich spolunominantov prevalcoval v kategórii Zabávač... Spolu s Vladom Voštinárom ďakoval za úspech Inkognita v kategórii Zábavný program, no a nakoniec sa z neho stal aj Absolútny OTO.

Po prenose sa Hudák fotil nielen zo svojimi získanými soškami, ale aj s čerstvým testom na koronavírus. Ten bol samozrejme negatívny, a tak sa s potvrdením od laboratória hrdo pýšil. Ani mu v tej chvíli nenapadlo, že by kus papiera mohol obsahovať naozaj citlivé informácie, ktoré by si mal chrániť ako oko v hlave. Pred novinármi sa totiž pokojne hrdil aj so svojím celým rodným číslom.

To sme na fotke prekryli, aby sa tieto skutočne veľmi osobné údaje nemohli nejako zneužiť. A Michal by si na podobné úniky mal dávať do budúcna pozor.

Najväčším frajerom večera sa stal Michal Hudák - uspel v kategórii Zabávač, získal Absolútneho OTA, navyše sa mohol tešiť aj z úspechu relácie Inkognito. Zdroj: Jan Zemiar

Michal Hudák sa pýšil čerstvo urobeným negatívnym testom na koronavírus. Zdroj: Jan Zemiar

Ani si neuvedomil, že potvrdenie z laboratória obsahuje skutočne citlivé informácie. Zdroj: Jan Zemiar