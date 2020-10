Je toto vôbec možné?! Za tri série Extrémnych premien sa to ešte nikomu nepodarilo!

Stano v 34 rokoch vážil 188 kíl. „Ja som taký divný, ja totiž nemám rád tučných ľudí. Keď vidím tučné deti, nemám rád ich rodičov, lebo hovorím, že zabíjate si decká. A keď vidím tučných ľudí takých dospelých, ako som aj ja, tak si poviem: No tak ty si za to môžeš sám,” povedal v úvode relácie. „V Marošovi vidím nádej, som v takom stave, že už ma treba zachrániť,” dodal neskôr.

Do Extrémnych premien sa však neprihlásil sám, urobila to za neho sestra. V minulosti sa už stalo, že muž, ktorého prihlásili kamarátky, v premene zlyhal a nedokončil ju. Dokonca po vyhadzove zo šou naspäť pribral aj stratené kilá. A tak si určite mnohí diváci kládli otázku: Zvládne to Stano alebo tiež zlyhá?

Hneď od začiatku sa však zdalo, že Bratislavčan má v sebe športového ducha. Prvá cieľ pokoril o tri kilogramy a po troch mesiacoch mu váha ukázala číslo 142. Oveľa väčšie prekvapenie však prišlo po pol roku.

Na šesťmesačnom vážení Maroš Molnár už od pohľadu videl, že sa nemusí obávať, či Stano cieľ splnil. Otázka skôr znela, o koľko menej bude napokon vážiť. Kým cieľ bol stanovený na 121 kíl, digitálna váha sa zastavila na čísle 111.

„S týmto prvýkrát som spokojný, s týmto cieľom,” povedal po vážení Stano, ktorý predtým skôr frflal, že by chcel dosiahnuť viac – či už pri športových cieľoch alebo tých váhových. Dokázal však niečo prakticky nevídané. „Ja som ešte v živote nezažil, a to natáčame tretiu sériu, nezažil som, aby niekto dokázal to, čo dokázal Stano,” vyjadril sa Maroš Molnár s obrovskou radosťou.

Deväťmesačný cieľ potom pokoril o jeden kilogram a vážil 97 kilogramov. Ako sa markizácky tréner vyjadril, Stanovou úlohou už bolo neskôr iba zastabilizovať si váhu a udržať si ju. Na konci roka mal ešte o kilo menej a celkovo zhodil 92 kíl zo svojej pôvodnej váhy. „92 kilogramov je vážne veliká vec, ale mega veľká, to sa nedeje len tak,” povedal Maroš na záver.

