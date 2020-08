Juraj Loj si v Šarlatánovi zahral homosexuála: Je potrebné ich rešpektovať!

Herec mal možnosť vidieť film už pred jeho premiérou v Bratislave. „Videl som film na festivale v Berlíne. Keďže je to tak kontroverzná téma, akou je homosexualita, ja len dúfam, že to ľudia príjmu a budú to chápať v kontúrach tých udalostí a doby, kedy tie osobnosti žili. Verím, že to budú ľudia pozerať cez tento filter,” povedal nám herec na úvod.

Šarlatán rozpráva príbeh českého liečiteľa Jana Mikoláška a je inšpirovaný jeho životom. Tvorcovia sa rozhodli do filmu zakomponovať aj jeho milenca a asistenta Františka Palka, ktorého si zahral práve Juraj. Ten dúfa, že snímku si prídu do kina pozrieť aj mladí ľudia.uviedol pre Topky Juraj.

V rozhovore otvorene odpovedal na to, ako by sa postavil k tomu, ak by bol homosexuálne orientovaný niekto z jeho blízkych a vyjadril názor, že ľudia by mali túto orientáciu viac rešpektovať. Viac sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!