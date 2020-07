RECENZIA - Dnes už nie je výnimkou, že na Slovensku vychádzajú albumy, ktorých pôvod by sme tipovali skôr na západnejšiu krajinu. Nejde iba o exportnú kvalitu, hudobné nápady či zmysluplné texty v cudzom jazyku, dôležitý je i zvuk, pripomínajúci svetovú produkciu. Do takej skupiny patrí i duo Kristin Lash & Jakob Grey, prezentujúce sa debutom Sleepin' With The Lights On.