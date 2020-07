Sexi misska to stihla len tak-tak: Praskla jej plodová voda... Skoro porodila na večierku!

Hostia istého večierka v Prahe by mali o zábavu postarané - stačilo by, keby niekdajšia finalistka Českej Miss Kateřina Lébr odišla domov o hodinu neskôr. „To si tak jeden deň idete na akciu, kde si z vás robia srandičky, že vám praskne voda. Vy z toho máte tiež srandu a po hodine, čo z akcie odídete, sa stane čo?“ napísala k príspevku v sobotu ráno misska.

Plavovláske skutočne praskla voda a začala rodiť. „A už sa išlo do pôrodnice na Bulovke,“ popísala blondínka moment, na ktorý bude už do smrti spomínať. „Pekne si to, šikulka, načasoval. Tak ťa tu vítam, chlapček. Predstavujem vám nášho ‚prďolu‘ Timoteja Lébra, ktorý sa narodil dnes v nedeľu o 00:50,“ pochválila sa fotkou synčeka Katka.

„Bude to nočný živel po maminke. Dával si na čas a keďže to nebol žiadny trpaslík (nemá po kom), dal maminke pekne zabrať, ale už je to za nami a náš spoločný život pred nami,“ dodala kráska. Tomu, že to nebol ľahký pôrod, nasvedčuje aj jej krvavá ruka na fotke. V každom prípade všetko dobre dopadlo a my čerstvej mamičke gratulujeme!