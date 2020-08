Belohorcovú strápnil vlastný muž: Aha, nemá podprsenku... A brnkal jej po bradavkách!

MIAMI - Zuzana Belohorcová po rokoch opustila Miami. Ešte pred odchodom sa stretla s priateľmi, aby si vychutnali spoločný čas. Rovno na verejnosti ju však strápnil manžel, ktorý poukázal na to, že blondínka si nevzala podprsenku.

Zuzana Belohorcová nedávno oznámila, že s rodinou vymenia Ameriku za Španielsko. Z Miami však s manželom neodchádzajú naraz. Kým bývalá moderátorka sa už rozlúčila s priateľmi, Vlastimil ešte za veľkou mlákou zostal.

A práve na posedení so známymi sa podnikateľ zachoval pomerne nevhodne. „A pozor, teraz pozerajte, vole, nevzala si podprsenku!,” vyhlásil, pričom sa celá situácia aj natáčala. Vlastimil upozornil, že jeho žene vidno bradavky. A neodolal, aby sa ich nedotkol – hoci boli vonku, začal jej po nich prstom brnkať. Zuzana sa jemne bránila, no to ho nezastavilo. „Ukáž sa. Neskutočné! Anténky,” komentoval svoje počínanie.

Nuž, toto bolo teda dosť nevhodné, aj keď sa to udialo medzi priateľmi.