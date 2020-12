VIDEO Mokráňová v hľadáčiku šialenca: Nechutné správy o jej dcérke… Prípad už rieši polícia!

Zúfalá a nahnevaná Lucia Mokráňová o situácii informovala na sociálnej sieti Instagram. Zverejnila profil šialenca, ktorý jej vypisuje urážlivé správy. „Priatelia, poznáte, prosím, túto pani? Ak áno, napíšte mi, prosím, info. Táto pani mi vypisuje urážlivé a škaredé správy. Pani nepoznám, nikdy som ju nevidela,“ vyzvala svojich fanúšikov exfarmárka.

Neznámy človek, ktorý sa skrýva za profilom, sa naváža do celej jej rodiny. Plavovláska sa preto rozhodla podniknúť právne kroky. „Uráža mňa, moju rodinu a hlavne Talinku - vydržím veľa, ale aby cudzia osoba nadávala na moje dieťa, tak to teda nie. Chcem na túto osobu podať trestné oznámenie,“ napísala vytočená Lucia. No prípad má zaujímavú zápletku.

Mokráňovej sa totiž ozval syn ženy, ktorá svieti na profilovej fotke. „Zavolal mi, že to jeho mama určite nie je, že jej je to nepríjemné, má 77 rokov a určite by niečo také nerobila. O to je to horšie, že nejaká osoba si stiahne fotku staršieho človeka, jeho meno a vypisuje tu v jej mene mne a čo je horšie, uráža Talinku, bábätko. To nepochopím,“ prihovorila sa fanúšikom známa Slovenka.

Lucia Mokráňová hľadala pomoc na sociálnych sieťach. Zdroj: Instagram L.M.

„Týmto prípadom sa bude zaoberať Polícia Slovenskej republiky, takže táto osoba si zavarila na poriadny prúser,“ priznala Lucia. „Máme už nejaké tipy, kto by to mohol byť, čiže by som nechcela byť na mieste tej osoby, pretože je to obrovská hanba a toho človeka mi je úprimne ľúto,“ dodala. Vraj by sa nad vecou ani nepozastavila, keby anonym neútočil na jej rodinu a hlavne dcéru.

Teraz sa však do celého prípadu vložili aj ďalšie dve osoby, ktoré chcú, aby vinník bol odhalený. „Som rada, že už v tom nie som sama, lebo aj syn aj tá pani chcú vedieť, kto sa vydával pod jej menom a vypisoval tieto správy. Takže už keby som to neriešila ja, tak to bude riešiť rodina tej pani. A vôbec sa jej nečudujem, lebo je to svinstvo,“ dodala.

VIDEO: Lucii Mokráňovej sa ozval syn ženy, ktorej fotka svieti na profile.