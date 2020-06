Mesiac po pôrode: Mokráňová vyzerá famózne...Pozrite na to TELO!

Nadbytočné kilá nemali šancu! Lucia Mokráňová sa netají tým, že kedysi mala nadváhu. Nakoniec však zmenila životný štýl a stala sa fitnestrénerkou. A aj počas tehotenstva sa jej podarilo nepribrať viac, ako je zdravé.

Dnes sa už mesiac teší z dcérky Tali, no žiadne popôrodné kilá na nej nebadať. Príčinou môže byť aj problém s nechutenstvom, ktorý Lucia riešila. Dúfajme, že ona aj bábätko majú všetky živiny, ktoré potrebujú.

V tom prípade môže by Lucia naozaj spokojná. Vyzerá totiž skvelo. Na instagrame sa ukázala v športovom oblečení, ktoré odhalilo, že žiadne tričko na zakrývanie postavy nepotrebuje a stačí aj športová podprsenka. Sama Lucia však chce na sebe ešte popracovať a vrátiť sa do starej formy. „A ideme na to, ideme sa pomalinky dostať späť do formy,” vyhlásila vo svojom príbehu.

