Koronavírus ničí televízie, jednej sa to netýka: RTVS môže za Milujem Slovensko vysoliť... Veď to sú milióny!

BRATISLAVA - Všade, kam sa obzriete, sa aktuálne kvôli pretrvávajúcej koronakríze šetrí, na čom sa dá. Naša verejnoprávna televízia si ale chce plesknúť po vrecku. A to poriadne! Mastnú sumičku vraj chcú zacvakať za šou Milujem Slovensko, ktorú by mali predĺžiť o... Fuuu, tak toto naozaj vyjde draho!

Milujem Slovensko patrí rozhodne k najväčším ťahúňom RTVS. Vysiela sa už od roku 2013 a ide o najdrahší formát, ktorý verejnoprávna televízia divákom prináša. Šou, ktorej hlavnými hviezdami sú Martin Nikodým, Adela Vinczeová a Dano Dangl, si získala desiatky tisíc fanúšikov, niet preto divu, že sa ňou ráta aj do budúcnosti a plánuje sa nakrúcanie ďalších sérií.

Ako sme spomínali, jej výroba vyjde mimoriadne draho. Podľa portálu mediaboom.sk sa náklady na jednu sezónu počítajú na státisíce eur.uvádza spomínaný web, ktorý informoval o tom, že aktuálne mala RTVS podpísať dohodu na výrobu rovno štyroch ďalších sérií.

Aj pokiaľ by sme sa rozprávali o výrazne nižších sumách, z jednoduchých výpočtov vyplýva jediné. Verejnoprávna televízia by za prípravu štyroch sérií zaplatila sumu, ktorá by vychádzala na milióny. A to jej môžu konkurenčné kanály iba závidieť, nakoľko doteraz skôr zápasili problémami, ako ďalej nakrúcať, a relácie či seriály, ktoré sa mali stať ťahúňmi sezóny v niektorých prípadoch ani nezaradili do vysielania...