Viki Ráková sa pochválila synmi a manželom: PRVÉ foto celej rodiny!

Seriál Susedia sa stal medzi divákmi obľúbeným už v jeho začiatkoch, a tak sa do merítka obľúbenosti dostala aj herečka Viki Ráková. Veď kto by si neprivlastnil jej slovensko-maďarské výrazy. Predstaviteľka Ildikó však v skutočnom svete ovláda slovenčinu bez problémov, no niečo má so svojou postavou predsa len spoločné. Je dvojnásobnou mamou.

V januári 2015 sa narodil herečke a jej partnerovi Róbertovi synček Bendegúz a v septembri minulého roka pribudol k chlapčekovi braček Benjamín. Viki je na sociálnych sieťach celkom aktívna a sem-tam poteší svojich fanúšikov aj záberom synčekov. Tentoraz však „zašla ešte ďalej“. Brunetka zverejnila fotografiu, na ktorej je nielen ona so svojimi rozkošnými ratolesťami, ale aj s partnerom. Je to vôbec prvý raz, čo sa pochválila fotografiou celej svojej krásnej rodinky.