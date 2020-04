KoronaŠikana Michala Davida: Vrátil sa z dovolenky, Česi ho takmer zlynčovali... Ani ťa nemali pustiť domov!

Po prepuknutí koronavírusu David plánoval prečkať túto situáciu vo svojej vile na Tenerife, napokon si to však s rodinou rozmysleli a ešte v polovici marca sa vrátili späť domov. Podarilo sa im dostať do jedného z lietadiel smerujúcich do Prahy a nasledujúcich 14 dní poctivo strávili v domácej karanténe. Jeho návrat však vyvolal obrovský rozruch a ľudia mu uštedrili neskutočnú nálož naštvaných odkazov.

Spevákovi vyčítali, že mal zostať na ostrove a svojím konaním ohrozil českú verejnosť. Aj dnes sa nájdu takí, ktorí sa cez jeho pobyt nedokážu preniesť a myslia si, že odchodom do zahraničia zbytočne riskoval a jeho vycestovanie i návrat boli maximálne nebezpečné. Dokonca si myslia, že ho nemali pustiť späť domov. Spevák sa k týmto komentárom doteraz nevyjadroval, počas rozhovoru pre český portál expres.cz mu to však nedalo a k verejnému lynču zaujal rázny postoj.

Michal David sa kvôli dovolenke na Tenerife dočkal poriadne drsnej kritiky.

„Ježišmária, my sme sa vrátili včas do karantény a normálne sme boli štrnásť dní v karanténe. Takže ľudia z toho urobili strašnú bublinu a nafúkli to, ako tu nakazím veľa ľudí. V tej dobe to na Tenerife ešte nebolo. Ľudia odtiaľ odchádzali až týždeň nato, až keď sa to tam začalo nejako prejavovať. Takže sme nikoho ohroziť nemohli. Karanténou sme prešli a nič sa nestalo,” uzavrel David nepríjemnú kauzu v rozhovore pre spomínaný portál.