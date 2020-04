Sexi Twinska sa pochválila záberom s dcérkou: Poriadne sa do nej pustili... Zastať sa jej musela mama!

NEAPOL - Speváčka Daniela Nízlová (33) sa už vyše troch mesiacov teší z malej dcérky Lindy, ktorú v polovici januára priviedla na svet partnerovi Stanovi Lobotkovi (25). Donedávna svoj poklad ukrývala, no už tváričku rozkošného anjelika ukazuje. Spoločnou fotografiou sa pochválila na Instagrame, no takú reakciu komentujúcej iste nečakala.

Daniela pridala na svoj instagramový účet roztomilú fotku so svojou dcérkou, kde mama je v ríši snov a drobček má oči ako kukučka. Pridala veľavravný komentár, v ktorom sa zrejme našlo mnoho matiek. „Určite poznáte ten stav, kedy vy už padáte na hubu a dieťa má oči ako sova. Priznám sa, že niekedy ona uspí skôr mňa, než ja ju. Takže dobrú nôcku, krásne sníčky, nech vás ochraňujú anjelíčky,“ napísala brunetka k fotke.

Daniela Nízlová sa pochválila roztomilou fotkou. Takúto reakciu nečakala. Zdroj: Instagram D.N.

V milom príspevku sa však nenašla minimálne jedna matka, ktorá si do Daniely doslova kopla. Podľa nej totiž nezvláda materstvo. „Evidentne nezvládaš svoju úlohu, pokiaľ sa vyjadruješ - že padáš na hubu. Pokiaľ by si mala dvojičky, by si sa zbláznila?“ komentovala istá Gabriela. Kým za pravdu jej dala jedna matka, ostatné sa postavili na stranu speváčky. A dcéru si obránila aj jej mama Veronika. „Keby bola Linda ako Veronika a Danielka, zvládla by aj štvorčatá. Žiaľ, neskutočne silné koliky robia svoje. My sme s manželom toto nepoznali,“ napísala Veronika Nízlová staršia.

Rodáčka z Hronského Beňadiku ešte dodala, že nejde len o starostlivosť o malý uzlík, ale k tomu ešte perie, žehlí, varí a upratuje trojposchodový dom. Danielini fanúšikovia sa jej zastali a to ešte vyhecovalo spomínanú Gabrielu. „Padá na hubu a chúďatko, aj barák musí upratovať. Sama sa len sťažuje, akoby bola jediná, čo porodila. Ak si nevie poradiť, sú aj lekári na svete, ktorí vedia, čo treba robiť,“ kopala ďalej.

Napokon spomínanej pani odpísala aj samotná Daniela, ktorá si zrejme z podobných komentárov ťažkú hlavu nerobí. „Bože, vy ste aký negatívny človek. Ja sa nesťažujem. Sú to bežné veci. Výdych, nádych, majte sa krásne,“ odpovedala speváčka. Čo ľudí vedie k takýmto komentárom, nevedno, no ak má niekto s iným problém, riešenie je jednoduché. Stačí ho prestať sledovať.