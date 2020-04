TRAPAS moderátorky Vacvalovej: Vyzliekla sa do šiat a... Ehm, toto nebol dobrý nápad!

PRAHA - Obliekla si šaty, zdvihla sukňu a všetkým vyčarila úsmev na tvári! Lenka Vacvalová (30) je síce moderátorkou módnej televízie Fashion Tv, no žiadna fajnová princeznička to rozhodne nie je. Denne športuje, často aj na pražiacom slnku... Niet preto divu, že keď sa vyzliekla do šiat, všetkým bola na smiech!

Slovenská moderátorka a herečka Lenka Vacvalová pôsobí najmä v susednom Česku, no dobre známou je aj u nás. Na sociálnych sieťach má desiatky tisíc fanúšikov, ktorí pozorne sledujú nielen jej pracovné aktivity, ale aj tie športové. Ryšavka je totiž aktívnou bežkyňou... No a pri svojich tréningoch sa nevyhýba ani priamemu slnku. To má však naozaj vtipný následok.

Lenkina práca si vyžaduje prevažne elegantný šatník, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú aj šaty. No keď sa ryšavka prezlečie zo športového do slušivej minisukne a dá si k tomu vysoké lodičky, je to skutočne vtipný pohľad. Minimálne teraz by bol... Moderátorka má totiž opálené nielen tenisky a ponožky, ale aj kraťasy.

Lenka Vacvalová sa tento rok opäť opálila podľa kraťasov, ale aj podľa ponožiek a tenisiek. Zdroj: Instagram L.V.

Jej nohy tak teraz pôsobia, akoby mala na sebe veľmi zaujímavé legíny, čo v kombinácii so sukňou pôsobí naozaj úsmevne. Pravdou však je, že takýto problém má Vacvalová každoročne, nikdy si to však nikto na spoločenskej akcii nevšimol. Tak buď Lenka za tie roky už vychytala systém, ako vtipné opálenie prekryť, alebo zásadne nosí šaty, ktoré jej zakrývajú nohy.

Veď pozrite sami!

Lenka Vacvalová sa podľa športového oblečenia opáli každoročne. Zdroj: Facebook LV

