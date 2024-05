Počet obyvateľov Kosova klesol na 1,5 milióna: Ukazujú to predbežné údaje zo sčítania ľudu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Počet obyvateľov klesol z 1,8 milióna na 1,5 milióna, uviedol v sobotu pre novinárov riaditeľ Kosovského štatistického úradu (ASK) Avni Kastrati. Išlo o prvé celoštátne sčítanie ľudu v Kosove od roku 2011 a skončilo sa v piatok o polnoci.Sčítanie obyvateľstva je v mnohých balkánskych krajinách, kde klesajúca pôrodnosť, masová migrácia a etnické napätie podkopávajú snahy o presné údaje o počte obyvateľov, citlivou záležitosťou.

V roku 2010 malo Kosovo približne 2,2 milióna obyvateľov, ale došlo k masívnemu odlivu za prácou do zahraničia, najmä do štátov EÚ. Etnickí Albánci tvoria drvivú väčšinu obyvateľstva Kosova, ale Srbi tvoria väčšinu v štyroch obciach na severe krajiny.Historicky druhé sčítanie ľudu sa začalo 5. apríla a pôvodne malo trvať šesť týždňov. Skončiť sa malo 17. mája o polnoci, kosovská vláda ho však predĺžila do 24. mája.

Vzhľadom na nedávne napätie s úradmi v Prištine, najmä na severe krajiny, panovala neistota, či sa srbská menšina na sčítaní zúčastní, alebo ho bude bojkotovať.Jedným z faktorov podnecujúcich napätie bolo zavedenie kontroverzného zákona vo februári, ktorým sa euro stalo jedinou zákonnou menou Kosova a srbský dinár bol postavený mimo zákon. Tento krok podnietil najväčšiu srbskú stranu v Kosove - Srbskú listinu (SL) - aby vyzvala svojich priaznivcov na bojkot sčítania ľudu.

Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008

Srbskí kontrolóri a sčítací komisári na severe krajiny rezignovali len deň po začatí sčítania ľudu. Príslušné úrady uviedli, že rozsah prípadného bojkotu budú môcť potvrdiť po spracovaní zozbieraných údajov. Predchádzajúce sčítanie v roku 2011 bojkotovala približne 100-tisícová srbská komunita.Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Srbsko tento krok neuznáva a financuje paralelné systémy zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia kosovských Srbov, čo ich robí lojálnejšími voči Belehradu než voči Prištine.