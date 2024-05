Auto vpálilo do davu, mrazivé svedectvá! Hneď vedľa nás zrazil chlapčeka a pani: Stačil krok a zrazí aj mňa so synom

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Opitý 59-ročný muž sa podľa informácií tvnoviny.sk mal pohádať s účastníkom guľášvého podujatia, ktoré organizoval podnik Ranč Majire v obci Červená voda. Po slovnej hádke si sadol za volant terénneho auta a z opáskovaného parkoviska si to namieril priamo do davu nič netušiacich ľudí. Po brutálnom čine z miesta nehody ušiel. V priebehu krátkeho času sa ho polícii podarilo chytiť v Sabinove.

"Počas spoločenskej akcie z neznámych príčin narazilo auto do davu ľudí. Podľa doposiaľ zistených informácií boli zranené 3 deti a traja dospelí. 2 deti boli prevezené vrtuľníkom do nemocnice. Vodič po nehode z miesta činu utiekol, avšak vďaka promptnej reakcii operačného strediska a policajných hliadok zo Sabinova, bol v krátkom čase vypátraný a zadržaný. Dychová skúška u 59-ročného vodiča bola pozitívna a dosiahla hodnotu viac ako 2 promile. Prípadom sa intenzívne zaoberáme a na mieste je prítomný vyšetrovateľ," informovali o nehode prešovskí policajti.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Mrazivé svedectvá

Bezprostredne po nehode sa začali ozývať ľudia, ktorí mali byť na mieste hrôzostrašnej nehody. "Neviem sa spamätať, stačil krok a zrazí aj mňa a syna! Bože, prosím ťa ochraňuj tie detičky," poznamenala jedna z matiek, ktoré sa v tú chvíľu nachádzala na mieste. So svojim zážitkom sa bodelila aj ďalšia účastníčka podujatia. "Videla som všetko a keby bol stočil volant, tak by som už tu vám nepísala. Čistý masaker. Nech sú všetci účastníci v poriadku. Nech stoja prinich všetci svätí. Nech sú v poriadku," poznamenala. Vodič podľa nej vôbec nebrzdil. "Zažila som to naživo. Keď som počula ten náraz do toho dievčatka a tiež ostatné... No čistý masaker," dodala.

Z toho, čo zažila, sa nevie spamätať ani ďalšia účastníčka. "Aj ja som tam bola... Stačilo kus zle otočiť volant a ani ja a polovička tu nie sme... Bolo to hrozné... Hneď vedľa nás zrazil chlapčeka a pani... Niečo hrozné vidieť ich tam ležať, ked sa on pohol autom ďalej..." Ranč, kde malo dôjsť k nešťastiu žiada o pomoc. "Poprosíme svedkov nešťastnej udalosti na ranči , aby s akýmkoľvek dôkazom ( foto, video, očitý svedok) kontaktovali políciu na čísle 158 ďakujeme," poznamenali na sociálnej sieti.