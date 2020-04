Bývalý frajer nenechal na Nele Slovákovej nitku suchú: Sex výmenou za drogy?

Podnikateľ Martin Baláž strávil s bývalou hviezdičkou z reality šou tri roky a hoci sa zdalo, že išlo o lásku až za hrob, dvojici to nakoniec nevyšlo. V čase rozchodu sa špekulovalo o tom, že dôvodom mali byť podnikateľove finančné problémy a ohrdnutý mladík svoju takmer osudovú lásku obvinil z falše a vypočítavosti. I keď sú dva roky dlhá doba a jeden by si myslel, že podnikateľ na nevydarený vzťah zabudne, opak je pravdou.

S kauzami, ktoré v posledných týždňoch rozvírili hladinu okolo vnadnej krásky, sa opäť ozval aj jej bývalý priateľ. Ten sa rozhodol pod Nelou priliať olej do ohňa a vyjadril sa aj na adresu anonymnej stránky, ktorá má odhaľovať nekalé praktiky sexi podnikateľky. „Sem-tam sa niečo ku mne dostane. Neviem, kto za tým je, ale určite je to niekto inteligentný, pretože sa mu podarilo to, čo zatiaľ nikomu a myslím, že ani nikto nedúfal, že by to mohlo dôjsť tak ďaleko. K tomu si ale dopomohla Nela i svojím správaním,” vysypal zo seba Baláž pre český expres.cz.

O Nele Slovákovej sa rozrozprával jej bývalý partner Martin Baláž. Zdroj: Instagram NS

Hrdosť svojej bývalej lásky neubránil ani vtedy, keď prišla reč na Nelino údajné užívanie drog, o ktorom taktiež informovala spomínaná anonymná stránka. Podľa obvinení mala blondínka žiadať drogy od dílera a na oplátku ponúkať orálny sex. „Myslím, že kto je z Brna a okolia, bude vedieť,” odpovedal záhadne Martin. „Po rozchode sa ku mne dostalo, že keď sme spolu boli, bola mi neverná,” žaluje sa podnikateľ.

Luxus Nely Slovákovej mal podnikateľ Martin Baláž podľa jeho slov roky financovať. Zdroj: Instagram N.S.

Servítku si nedal pred ústa ani pri Nelinom súčasnom partnerovi, slovenskom hokejistovi Lukášovi Kozákovi (28), s ktorým blondínka tvorí harmonický pár už dva roky. Podľa neho ani zďaleka nejde o úprimnú lásku. „Myslím si, že jej predtým vadilo, že ju ľudia vnímajú ako zlatokopku. Po rozchode so mnou si chcela dokázať, že ona nepotrebuje nikoho, kto ju bude živiť.”

Martin Baláž obvinil svoju ex Nelu Slovákovú nielen z nevery.

„Mám informácie, že Lukáš je s ňou zasa, naopak, práve preto, že mu má platiť dovolenky. Vraj sa nebol schopný dostaviť na jej oslavu. Bol kúsok a ani to, že si zlomila ruku, ho nepresvedčilo, aby prišiel. To by podľa mňa človek, ktorý niekoho miluje, neurobil,” naložil hokejistovi bez servítky.

Nela Slováková a Lukáš Kozák tvoria pár už dva roky. Zdroj: Instagram L.K.

Či sa jeho tvrdenia zakladajú na pravde, alebo ide o odplatu za nevydarený vzťah, to vedia pravdepodobne len bývalí Nela a Martin. Každopádne, jeho vyjadrenia na Nelinu adresu blondínkinu momentálnu reputáciu rozhodne nevylepšia.