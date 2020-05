Pôrod na spadnutie: Aktuálne FOTO tehotnej Judínyovej... Skrúcaný ju nespustí z oka!

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný by sa už každú chvíľu mali stať rodičmi prvého spoločného potomka. Radostnú novinku si dvojica dlho nechávala pre seba. Na verejnosť sa dostala až v polovici februára, keď bola budúca mamička už na prelome 5. a 6. mesiaca.

Neskutočná správa! Erika Judínyová sa pred päťdesiatkou stane mamou!

„Áno, budem mamou. Sme s manželom nesmierne šťastní a už sa na bábätko veľmi tešíme,“ potvrdila vtedy pre markiza.sk Judínyová.

No potom už svoje zaoblené bruško nijako neskrývala. V relácii Smotánka, ktorej je neodmysliteľnou súčasťou, hrdo nosila svoje tehotenské krivky. Kvôli korona-kríze sa však moderátorka z televíznych obrazoviek predčasne vytratila a spolu so svojím manželom sa v pohodlí domova poctivo pripravovala na príchod prvého spoločného potomka.

Ten by sa na svet mal vypýtať už každú chvíľu. A nám sa budúcich rodičov ešte predtým podarilo nafotiť v uliciach Bratislavy. Manželia sa včera spoločne vybrali do mesta vybavovať. Zabezpečení rukavicami a rúškami na tvárach hrozbu koronavírusu zjavne neberú na ľahkú váhu... No viac ako to pútalo pozornosť Erikine bruško, ktoré napovedá, že už čoskoro budú traja.

Eriku Judínyovú a Štefana Skrúcaného sme včera zachytili v uliciach Bratislavy. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Navyše, budúci otecko ich prvého spoločného potomka svoju polovičku po celý čas nespustil z oka. Všade ju starostlivo sprevádzal a budúcej mamičke pomáhal. Dvojici a ich bábätku teda v týchto časoch prajeme najmä veľa zdravia!