Jana Kirschner o následkoch KORONAVÍRUSU v Anglicku: Bolo to tragické!

LONDÝN - Jana Kirschner (41) už pred niekoľkými rokmi našla svoj druhý domov v Anglicku. Aj tam však momentálne zápasia so šíriacim sa koronavírusom a speváčka opísala nielen situáciu v krajine, ale i následky, ktorým musí čeliť.

Kým Slovensko zaviedlo opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 už pred pár týždňami, vo Veľkej Británii platia nariadenia len krátko a jeho obyvatelia sa, rovnako ako v iných krajinách, musia vyrovnávať s neľahkou situáciou. V Londýne žije aj speváčka Jana Kirschner so svojou rodinou a ako hovorí, z britskej metropoly je zrazu úplne iné mesto.

„Život v Londýne utíchol,” zhodnotila v markizáckom Teleráne prostredníctvom videohovoru. „Ľudia majú strach o nás, ako to tu prežívame, ale musím povedať, že okolo nás sú ľudia veľmi disciplinovaní. Minulý týždeň ešte v sobotu, v piatok bola veľká nákupná horúčka, myslím si, že to bol veľký problém, že naozaj ľudí bolo všade veľmi veľa, vyzeralo to ako pred Vianocami. Nikde sa nedalo nič dostať,” opísala autorka hitov posledný nádych pred zavretím škôl či obchodov.

Jana Kirschner opísala aktuálnu situáciu v Londýne. Zdroj: Instagram J.K.

„Potom zrazu v nedeľu ráno všetko stíchlo a odvtedy je v Londýne, aspoň v našej štvrti, veľmi ticho,” uviedla. Podľa Jany je riziko nákazy napriek tomu veľmi vysoké, keďže mnoho ľudí musí ešte stále chodiť do práce a v Londýne sa vo veľkom využíva najmä hromadná doprava.

Jana Kirschner zostáva s manželom i deťmi v domácej izolácii. Zdroj: Instagram J.K.

Speváčka spolu s partnerom, ktorý sa taktiež živí ako hudobník, museli zrušiť veľké množstvo dohodnutých vystúpení a prichádzajú tak aj o značnú časť financií. „Bolo to na začiatku tragické, vyrovnať sa so stratou týchto koncertov,” priznala rodáčka z Martina problémy, s ktorými momentálne zápasí množstvo ľudí po celom svete. V neľahkej situácii vidí však aj pozitíva. „Snažíme sa sústrediť na to, aby sme teraz napísali čo najviac hudby.”

Speváčka a jej partner sa venujú hlavne dcéram. Zdroj: Instagram J.K.

Popri tom sa taktiež venujú domácemu vyučovaniu svojich dvoch dcér Matildy (9) a Yoly (5). „Snažíme sa ich nejak rozveseliť, poobede chodíme na prechádzku do parkov, ktoré sú stále otvorené, ale predpokladá sa, že do konca týždňa sa zavrú aj parky,” obáva sa speváčka, no opatrenia ešte stále považuje za mierne. „Taká karanténa, akú poznáte vy na Slovensku, tu zatiaľ ešte nefunguje a ani rúška vo veľkej miere nikto nenosí.”