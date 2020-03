Ed Sheeran prišiel o biznis, jeho zamestnanci však jasajú: Štedré gesto svetovej hviezdy!

Hoci sa spevák a skladateľ už pred pár mesiacmi v hudobnom svete odmlčal, nezostal úplne bez práce. V známej londýnskej štvrti Nothing Hill totiž vlastní útulný podnik s názvom Bertie Blossom. Na svet však zaútočil nebezpečný vírus COVID-19 a v rámci opatrení, ktoré Británia prijala na spomalenie jeho šírenia, muselo svoje brány zavrieť i spomínané bistro.

O výplaty neprídu

Ed však ukázal, že má srdce na pravom mieste a spravil rozhodnutie, z ktorého sú jeho zamestnanci nadšení. Svoju mzdu budú všetci dostávať aj naďalej. Spevák navyše zamestnancov vyzval, aby si počas tejto doby pokojne našli iné, dočasné zamestnanie, alebo sa pridali k dobrovoľníkom, ktorých je momentálne potreba viac, ako inokedy. Tí sú z jeho štedrej ponuky nadšení.

Útulná reštaurácia Eda Sheerana musela, rovnako ako ostatné v krajine, zavrieť kvôli koronavírusu. Zdroj: Instagram B.B.

„Je to úžasné, že Ed svojich zamestnancov takto upokojil. Niekto si povie, že veď on si to môže dovoliť, ale často tí najbohatší bývajú tí najlakomejší. To ale nie je Edov prípad,“ pochválil nezištné gesto pre magazín Sun zdroj z okolia speváka.

Ed Sheeran je ukážkový šéf. Na výplaty svojich zamestnancov nesiahne. Zdroj: SITA

Zamestnanci budú mať po uplynutí preventívnych opatrení dvere otvorené a večne strapatý hudobník im dokonca stihol prisľúbiť aj veľkolepú párty.

Edd Sheeran plánuje po skončení epidémie večierok. Zdroj: TASR