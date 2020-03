KORONAVÍRUS Bílá či Plačková nechcú len tak sedieť doma: Priama pomoc nemocniciam!

To, že česká speváčka Lucie Bílá je vyučená krajčírka, nie je žiadnym tajomstvom. Rovnako ako to, že diva má obrovské srdce a snaží sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ani teraz nezostala svojej povesti nič dlžná. V rámci dobrovoľnej karantény sa rozhodla, že nebude doma len tak sedieť a pustila sa do šitia.

Darujú rúška

Rúška sa pritom nechystá speňažiť. Poskytne ho nemocnici. „Potom, že sa mi nebude moja profesia krajčírky hodiť... Chystám balík rúšok do Kladnianskej nemocnice,” pochválila sa skromne Lucie a pridala aj záber priamo od svojho šijacieho stroja.

Lucie Bílá využila svoje pôvodné vzdelanie a šije doma ochranné rúška. Zdroj: Instagram L.B.

Vyzerá to, že podobne zmýšľa aj podnikavá Zuzana Plačková. Bývalá hviezdička z reality šou síce kvôli prísnym nariadeniam musela na čas zavrieť svoju kaviareň, no rozhodla sa svoju pozornosť upriamiť na vzácny artikel. A tým sú v dnešnej dobe hlavne ochranné rúška na tvár.

Zuzana Plačková sa na podnet svojich sledovateľov rozhodla zásobiť Slovensko rúškami. Zdroj: Instagram Z.P.

Instagramová kráska sa niektoré síce chystá speňažiť, no rovnako ako Lucie Bílá sa rozhodla bezplatne pomôcť tým najohrozenejším. Rúška chce darovať detským onkologickým pacientom a tiež starým ľuďom. Kam presne však poputujú, brunetka zatiaľ neprezradila. Pomoc oboch krások je však určite vítaná.