FOTO len deň po pôrode: Takto vyzeralo Partlovej telo po narodení syna!

Mirka Partlová sa už pol roka teší zo synčeka, ktorého má s manželom Matejom Gálisom. Celé mesiace sa venovala hlavne svojmu chlapčekovi, no pred mesiacom si povedala, že je čas začať sa starať aj o seba.

A pustila sa do cvičenia. „Aj ja som mala milión výhovoriek, že nemôžem, lebo a bla, bla, bla. Ale ide to! Tak žienky! Ktoré nie sú z tých šťastných, ktorým zmizne bruško hneď, ako porodia, nebojte sa začať na sebe makať. Spokojná sama so sebou, spokojné dieťa, spokojní všetci!” motivovala aj ostatné ženy prostredníctvom svojho profilu na Instagrame.

„Je to necelý mesiac, čo som sa rozhodla dať sa konečne dokopy. O výsledku (ak sa mi podarí) vás budem informovať. Len som chcela prispieť malou dávkou inšpiračnej ľudskosti, že v tom nie ste samy,” dodala Mirka. A aby ukázala, že ona naozaj nepatrí k tým, čo majú hneď po pôrode dokonalú figúru, priložila fotografie, ktoré vznikli deň po narodení jej malého pokladu.