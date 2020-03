Herec z Ordinácie (51) opäť mieri do chomúta: V pláne je svadba i deti!

PRAHA - O Českom hercovi Martinovi Zounarovi (52) by sa dalo povedať, že nemá šťastie v láske. On to však stále nevzdáva a po niekoľkých nevydarených vzťahoch opäť pokúša lásku. Svadbu a budúcnosť plánuje vo veľkom.

Hviezda českého seriálu Ordinácia v ružovej záhrade sa nedávno pochválila veľkou novinou. Martin Zounar totiž požiadal o ruku svoju partnerku Kateřinu (39). „Máme šťastie. Máme lásku,” napísal na sociálnej sieti herec a pridal aj ich spoločnú fotografiu, na ktorej ruku sympatickej psychologičky zdobí zásnubný prsteň.

Prezradil detaily

Pre český portál Aha! herec a moderátor teraz prezradil i detaily večera, kedy sa k vážnemu kroku odhodlal. „Kúpil som kovanie. Teda prsteň s kameňom,” vtipne reagoval Martin. „Mali sme super večeru a dobré prosecco, bola to bomba. Som rád, že na druhý deň bolo voľno,” spomínal a naznačil, že dvojica vážny životný krok zrejme poriadne oslávila.

Martin Zounar oznámil novinku na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram M.Z.

A dnes už vo veľkom plánujú svadbu. Tá by sa podľa herca mohla udiať čo nevidieť. „Nepoviem vám kedy. Aj keď do roka a do dňa neznie zas tak úplne zle. Dal som sľub a niečo máme v pláne,” naznačil.

So svojou budúcou manželkou si dokonca mienia zadovážiť aj spoločného potomka. „Deti určite chceme. Je to to najkrajšie na svete. Na pohlaví nezáleží, čokoľvek živé,” zavtipkoval si herec, ktorý má s predchádzajúcou partnerkou Simonou Brdičkovou dcéru Klaudiu. Rovnako i Kateřina má z predchádzajúceho vzťahu dcéru Sofiu. Obe dievčatá dokonca chodia spolu do školy a výborne si rozumejú.

Martin Zounar a jeho partnerka Kateřina sa nebránia ani bábätku. Zdroj: Instagram M.Z.

Martin Zounar má za sebou už niekoľko nevydarených vzťahov. Šťastie skúšal nájsť pri herečke Lucii Zedníčkovej (51), s ktorou chodil ešte počas študentských čias. Nevyšiel mu ani vzťah s Lenkou, s ktorou sa rozišiel po desiatich rokoch spoločného života. Hlavou napred skočil aj do ďalšieho vzťahu s producentkou Simonou Brdičkovou, aj tu však pohorel. Snáď mu to tentokrát konečne vyjde.