Veľké finále markizáckej Tvojej tváre: Toto je VÍŤAZ!

Desať týždňov trvala veľkolepá šou, na ktorej pracovalo množstvo šikovných ľudí. Za vystúpeniami 8 súťažiacich sú hodiny tanečných tréningov, speváckych lekcií, hereckých inštrukcií, vďaka ktorým mohli diváci vidieť neuveriteľných 88 vystúpení. Mnohé boli úsmevné, iné dojemné či dramatické. Aby sa mohli účastníci premeniť na niekoho iného, pracovalo na tom 9 maskérov, ktorí spotrebovali 160 kíl sadry a 90 kíl silikónu a 11 kostymérov vytvorilo dokopy 112 hlavných a 502 vedľajších kostýmov.

Každá časť bola niečím výnimočná a finále najviac. Premenu si konečne vyskúšal aj moderátor Pyco, ktorý sa však prvýkrát prevtelil do ženy - Niny Hagen. A že sa mu to podarilo na jednotku, o tom svedčia aj komentáre poroty, ktorá bola nadšená. „Ty si dnes dokonalá drama queen,” rozplývala sa Zuzana Fialová. Za pravdu jej dal aj Kuly: „Toto číslo je podľa mňa tvoja vstupenka do piatej série.”

Okrem moderátora vystúpili aj účinkujúci, ktorí sa do finále neprebojovali. Zuzana Haasová a Martin Nikodým sa prevtelili do Lucie Bílej a Ilony Csákovej a strihli si pieseň Láska je láska. Ohodnotenie ako najlepší duet si vyslúžili Miro Šmajda s Ivanou Regešou, ktorí spievali Cose de la Vita od Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner. Svoju šou odpálili naozaj naplno.

Okrem jednotlivých čísel si finalisti zaspievali aj spoločný song, a to Waterloo od švédskej skupiny ABBA. Ich premena bola skvelá, na čo Dangl podotkol: „Strašne som sa zabával. Ono to vyzerá strašne dobre, keď sa stretne dvanásťročný Albert Einstein spoločne s povyrastenou červenou Karkulkou, potom s herečkou z ľahkých erotických rakúskych filmov, spoločne s Majkou z Gurunu, tak potom sa nečudujem tej ABBE, že sa jedného dňa rozpadli. Ale vy ste boli neskutočne zábavní."

Pri vystúpeniach jednotlivcov sa konali premeny pohlavia. Dárius sa zmenil na Cher a od Pyca dostal titul Najväčšia kočka (veľkosťou), Jasmina si vyskúšala, aké je to byť jej snúbencom Rytmusom a pomáhal jej pritom Martin Harich, ktorý stvárnil Igora Kmeťa. Mary sa prevtelila do The Weekenda a bola obklopená sexi tanečnicami a na záver všetkých rozosmial Juraj, ktorý síce trochu nestíhal s dychom, no jeho Shakira bola chodiacim antidpresívom.

O celkovom víťazovi tentokrát rozhodovala už len porota a nie udeľovanie bodov. Tá sa rozhodla oceniť pomyselnou zemiakovou medailou Jasminu Alagič, na bronzovej priečke skončil Juraj Loj a striebro si odniesla večne usmiata Mary Bartalos.

Víťazom sa stal kráľ premien Dárius Koči, ktorému šek v hodnote 3 000 eur prišiel odovzdať šampión tretej série Peter Brajerčík. „Ďakujem... Mám emočný výbuch, všade mám výbuch. V prvom rade ďakujem Bohu, že mi dal to, čo mi dal - hlas. Verím, že sa vám páčil. Aj krásne nohy. A ďakujem svojej rodine,” prehovoril dojatý Dárius, ktorý poďakoval celému štábu, kolegom, rodine a svojimi slovami dojal aj Zuzanu Fialovú.

Aj tentoraz sa celkový víťaz mohol rozhodnúť komu daruje výherný šek. „Chcel by som tieto peniažky venovať občianskemu združeniu Bodka, ktoré sa venuje rodinám s postihnutými detičkami,” prezradil novopečený šampión. Srdečne blahoželáme!