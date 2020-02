Bratislavské študentky v strachu kvôli konfliktnému bezdomovcovi: Šok... Má to byť otec známeho rapera!

„Dnes bolo predo mnou dievča v autobuse a dostalo päsťou pecku na tvár. Má modrinu na líci. Zombo jej dačo vravel. Nejaké bludy ohľadom informácií či čo. Nebolo mu rozumieť. A zrazu bum. Dievča po hodine bolo v šoku a má naozaj traumu. Plakalo. Veľa si nepamätalo a permanentne sa trasie a stále spomína, ako sa bojí. Neviete jeho meno a priezvisko? Policajtom by sa určite zišlo,“ napísal ešte pred niekoľkými dňami do študentskej skupiny mladý muž, ktorý bol svedkom konfliktu a s jednou napadnutou slečnou išiel v sprievode polície aj k lekárovi.

Bezdomovec Zombo vraj začal byť agresívny a napadol už niekoľko študentiek. Zdroj: Facebook Mladosť-Štúrak-Átriaky-Manželáky

Proti bezdomovcovi sa postavil aj Peter Petro, riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra „Milí študenti, minulý týždeň sme sa s vedúcim oddelenia pre poriadok a bezpečnosť VMĽŠ dohodli na nekompromisnom postupe voči tomuto pánovi. Akokoľvek je nám ľudsky ľúto to, v akej situácii sa dnes nachádza, nemôžeme ho akceptovať ako nepísanú "ikonu" či dokonca "atrakciu" mlynov. Jeho spôsob života vykazuje všetky prvky správania sa neprispôsobivých občanov bez domova a jeho konanie zasa čoraz väčšie známky agresie. Preto sme sa situáciu tohto pána rozhodli riešiť s mestskou políciou a príslušnými odbormi magistrátu,“ informoval študentov prostredníctvom sociálnej siete.

Na Facebooku sa ozvala ďalšia žena, ktorú mal Zombo napadnúť. Zdroj: Facebook Mladosť-Štúrak-Átriaky-Manželáky

Svedkom incidentu bola aj ďalšia študentka. Zdroj: Facebook Mladosť-Štúrak-Átriaky-Manželáky

Aj napriek opratreniam si jeho vyčíňanie mala odniesť ďalšia študentka. Tú začal terorizovať v autobuse číslo 37. „Nechtiac do mňa drgol, ospravedlnil sa, povedala som, že v poriadku a o sekundu na to sa otočil, začal po mne vrieskať, že nech sa postavím a nech vypadnem. Najprv ma chytil za bundu a začal so mnou nabíjať a potom ma začal ťahať za vlasy. V tom šoku som bola úplne ticho, nechápala som, že čo sa to deje. Plný autobus iba stál/sedel a pozerali sa. Jedna pani povedala, že nech zastavia bus, nech vystúpi. Jediný muž ticho prišiel ku nám, posunul ho viac dopredu, nech sa ma už nedotýka a vravel mu, že nech sa ukľudní. Vystupovala som pri supermarkete v Lamači, kde vystúpil aj Zombo. Bála som sa, že keď vystúpim, tak na mňa zaútočí zase, ale chvalabohu niekam odišiel,“ opísala vo štvrtok svoju skúsenost vystrašená mladá žena.

Konfliktný bezdomovec má byť otcom mladého slovenského rapera, ktorý si hovorí Fobia Kid. Zdroj: Facebook Fobia Kid

Bezdomovec však nebol takýmto agresorom vždy. So študentmi kedysi vychádzal výborne, dokonca mu často pomáhali jedlom, oblečením či peniazmi. Nie je preto známe, čo ho k tejto agresii začalo viesť. Okrem toho, že je v Mlynskej doline známou firmou, čoraz častejšie sa skloňuje aj to, že je otcom známeho rapera. A síce exotického mladíka, ktorý si hovorí Fobia Kid a medzi mladšou generácou sa jeho meno stáva čoraz populárnejšie.

Zomba dokonca spomenul aj v jednej zo svojich skladieb. „Zombo! 20 rokov si sa nestaral o svojho syna, je**ť, aha to šteňa vydalo Tape, keď malo 18,“ znie v songu Diablo. Na záver však treba dodať, že rodinu si nikto z nás nevyberá a mladý raper nemá so správaním sa svojho otca spoločné absolútne nič...