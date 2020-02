Gabika Dzuríková na rovinu: Deti by som bila!

Novinka Červené pásky, ktoré sa čoskoro začnú vysielať na obrazovkách Markízy, rieši vážnu tému – detských pacientov, ktorí prechádzajú náročným obdobím. A lieči ich primárka Tokárová, ktorú stvárňuje Gabriela Dzuríková. Tú si diváci pamätajú najmä ako Pipinu z Mafstory, no je ostrieľanou profesionálkou a nerobí jej problém hrať ani seriózne roly. Týmto projektom sa jej dokonca splnil jeden zo snov. „Splnil sa mi sen, vždy som chcela hrať lekárku a sa mi to podarilo. Ja som veľmi spokojná, že ma obsadili do tejto postavy. Doteraz som hrala iba sestričku,“ prezradila nám Gabika.

Herečka, ktorá už na prvý pohľad srší optimizmom a dobrou náladou, síce hrala teraz serióznu postavu, no mala čo robiť, aby nepopustila uzdu emóciám.povedala Dzuríková, ktorá sa zároveň vyjadrila k tomu, ako vychádzala s detskými hercami.hovorí s úsmevom.

Keďže je Gabika doslova východniarsky vietor, momentálne si užíva, že dostala úlohu v pokojnej rovine a hrá profesionálku, ktorá všetko vie. Vďaka tomu, že je herečka, si mohla vyskúšať rôzne profesie – aspoň pred kamerou či v divadle. No po čom by siahla, keby sa nevenovala umeleckému smeru? „Ja by som chcela byť aj učiteľkou, aj zubárkou. To ma fascinovalo vždy,“ tvrdí. No zároveň si uvedomuje, že na učiteľstvo by dnes asi už nemala nervy.

„Teraz už viem, že asi by som sa z toho zbláznila. Chce to veľkú trpezlivosť, však samozrejme aj týchto pár ľudí, čo tu bolo na natáčaní, týchto deciek, tieto šidlá dať dokopy, tak to chce božiu trpezlivosť. To nemôže robiť každý. Takže obdivujem povolanie učiteľa, lebo ja už teraz viem, že asi by som na to nervy nemala,“ opísala nám Gabika a zároveň so smiechom dodala, čo by s deckami robila: „Ja by som to bila!“

Gabika Dzuríková si zahrá primárku Tokárovú. Zdroj: Jan Zemiar