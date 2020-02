Kaliho partnerka prichytená s dcérkou Nelly pred estetickou klinikou!

Nám sa podarilo zistiť čo bolo jej dôvodom, aby prestížnu kliniku v Pezinku navštívila. „Ešte pred tehotenstvom som rozmýšľala nad hydratáciou svojich pier a zvýrazneným ich tvaru.“ prezrádza Alica. „Na Slovensku je veľa estetických kliník na vykonanie tohto zákroku, ale keďže sledujem prácu Dr. Alenky Pallovej už dlhšie presvedčil ma práve fakt, že jej neustále vzdelávanie, napredovanie v práci a hlavne jej výsledky prác pred a po zákroku rozhodli, že sa zverím práve do jej rúk.“ vyznáva Alica. Keďže estetický zákrok už raz veľmi dávno zabsolvovala samotnej aplikácie výplne do pier sa vôbec nebála „Neopísala by som to ako bolesť, skôr menej príjemne. Pery sú citlivé miesto. Opuch bol minimálny a modrinka jediná, ktorú som prekryla úplne v pohode rúžom na pery.“ hovorí veselo.

Alica na konzultácií s primárkou kliniky IEM v Pezinku MUDr. Alenou Pallovou.

Alica tesne pred zákrokom výplne pier a nosovoústných vrások v Inštitúte estetickej medicíny v Pezinku.

„Zväčšenie pier je zákrok pre tých klientov, ktorí chcú dodať svojím perám krajší vzhľad, zväčšiť ich objem alebo upraviť ich tvar. Toto ošetrenie patrí medzi najobľúbenejšie estetické zákroky. Výplňový materiál na báze kyseliny hyaulóronovej je vstrebateľný a prináša prirodzený výsledok ošetrenia. Viskózno – elastické vlastnosti umožňujú dokonale sa prispôsobiť tkanivám pier.“ opisuje samotný zákrok primárka prestížnej kliniky MUDr. Alena Pallová. „Výsledok je okamžite viditeľný podľa želaného priania klienta.“ dodáva primárka Inštitútu estetickej medicíny v Pezinku.

Alica pri aplikovaní výplne pier primárkou MUDr. Alenou Pallovou na klinike IEM v Pezinku.

Alica pred a po zákroku výplne pier kyselinou hyaulóronovou na klinike Inštitút estetickej medicíny v Pezinku.

„Dr. Pallová pôsobí a je veľký profesionál, vie čo robí, klientovi vie výborne poradiť a týmto splniť želaný efekt, ktorý každý pacient na tomto mieste očakáva. Preto po dôslednej konzultácií sme sa zároveň rozhodli spojiť zákrok výplne pier aj s odstránením nosovoústných vrások, ktoré som mala viditeľne hlboké.“ opisuje ďalej Alica.

„Pri odstránení nosolabiálných vrások sa riadime anatómiou daného pacienta. Treba vedieť vhodne odhadnúť či zjemňovať nosovoústnu vrásku alebo zdvihnúť povädnutie tváre pomocou doplnenia objemu líc. “ vysvetľuje primárka Inštitútu estetickej medicíny MUDr. Alena Pallová.

Alica pri odstránení nosovoústných vrások primárkou MUDr. Alenou Pallovou na klinike v Pezinku.

Alica so svojou prvou návštevou na prestížnej klinike krásy www.iem.sk hodnotí veľmi priaznivo a milo: „Na klinike som s cítila veľmi výnimočne vďaka personálu a jeho osobnému prístupu a to nie len ku mne, ale ako som aj videla ku každému klientovi, ktorý tam so mnou čakal.“

Alica pred a po zákroku pri odstránení nosovoústných vrások na klinike Inštitút estetickej medicíny v Pezinku.

Svoju návštevu využila aj vrámci nákupu jej obľúbenej kozmetiky ála Palla www.myalapalla.com .

„Sú dva dôvody prečo kozmetiku ála Palla používam, tým prvým je, že mi neuveriteľne sadla na moju pleť. Bez micelárnej vody ani nakrok nikde! A tým druhým dôvodom je samotná závislosť od vône všetkých produktov ála Palla.“ smeje sa Alica. Zároveň dodáva, že po tehotenstve má malé nedostatky na brušku a prsiach a preto lypolitycký a celulitídový krém z radu telovej kozmetiky je pre ňu momentálne ideálom v starostlivosti o jej pokožku na tele.

Na záver s úsmevom spomína na svoj prvý estetický zákrok, na ktorom bola už veľmi dávno a na bezprostredný pocit po ňom: „Cítila som sa ako princezná. Preto odporúčam každej žene aj takúto starostlivosť, pretože v rukách odborníka sa nemusia ničoho báť.“ dodáva s úsmevom na záver Alica.

Alica prvý krát na klinike Inštitút estetickej medicíny v Pezinku aj s malou dcérkou Nelly.

