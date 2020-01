Kuchynský masaker hviezdy Oteckov: Varenie sa vymklo spod kontroly, skončil v rukách lekárov!

Odkedy mladý herec vošiel do podniku v centre Bratislavy, bolo evidentné, že všetko nie je v poriadku. Na jeho ruke totiž vyslovene svietil biely obväz, ktorý naznačoval, že Oliver prišiel k nejakému úrazu. Zaujímalo nás, čo sa mu vlastne stalo. „Nie je mi súdené byť v kuchyni, pretože, po x rokoch som sa rozhodol, že idem urobiť večeru. Strúhal som zemiaky a odfaklil som si z prsta. Nie je to nič extra, ale...“ vysvetlil nám, keď sme sa pýtali na jeho zranenie.

Obväz cez celú dlaň však nasvedčoval, že nešlo iba o klasické porezanie sa. Oliver to aj napriek tomu bral s nadhľadom. „Nie je to nič hrozné, ale to krvácanie sa nedalo zastaviť úplne jednoducho. Mne sa tieto veci dejú akoby stále, že nonstop. A všetko s rukami. Ruky zlomené prvýkrát, ruky zlomené druhýkrát, teraz toto... Ja neviem. Niekto mi asi naznačuje, že si mám dávať pozor na svoje ruky,“ povedal s úsmevom mladý herec.

V rozhovore nám porozprával aj to, pre koho večeru chystal, či si už našiel ideálnu partnerku a aké ženy ho dokážu zaujať. Ak vás zaujíma, čo všetko nám táto markizácka hviezda prezradila, pozrite si náš videorozhovor vyššie.