Budúci rodičia Gáboríkovci: Pomoc hľadajú u priateľov!

Na tohtoročnom Plese v opere sa stretli až tri debutantky, ktoré sa navyše mohli pochváliť aj rastúcimi bruškami. Jednou z nich bola aj krásna Ivana Gáborík, ktorá prišla, ako inak, v sprievode manžela Mariana Gáboríka. Budúcej mamičke to s bruškom mimoriadne pristane, no na oboch badať veľkú radosť. „My sme sa veľmi tešili, predsa len sme už chceli prírastok do rodiny,” prezradila Ivana.

Ivana a Marián Gáboríkovci oznámili radostnú správu len nedávno. Zdroj: Instagram

Nastávajúci rodičia sa na novú životnú úlohu pripravujú naozaj zodpovedne: „Pomaličky sme už začali rozhliadať sa, zoznamovať sa s rôznymi kočíkmi a s výbavičkou.”

Dvojica si úlohy, ktoré na nich onedlho čakajú, dokonca trénuje na iných deťoch. „Máme známych aj kamarátov, čo už majú deti, tak nás na to nejakým spôsobom pripravujú. Synovca som v kočiari tlačil, ale nikdy som nevedel, ako sa skladá alebo rozkladá kočík, tak som si to skúšal. Už si to začínam viac uvedomovať, že budeme mať bábätko,” pochválil sa známy Trenčan.

Ivana a Marián Gáboríkovci na Plese v opere predviedli kráskino rastúce bruško. Zdroj: Ples v opere

Pre špičkového hokejistu bol Ples v opere vôbec prvý, ktorý vo svojom živote absolvoval. Ivana je bývalá tanečnica, no manžel pri nej v tomto smere nezaostáva a tanečného parketu sa vôbec nebojí. Aký je ich obľúbený tanec, v čom sú teraz radšej opatrní a či prezradili pohlavie ich prvého potomka, to sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.