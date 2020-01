Na prestížnej udalosti hviezdili aj muži: Zvoľte si prvého kráľa Plesu v opere!

Zvoľte si svojho kráľa Plesu v opere!

Zdroj: Ples v opere

BRATISLAVA - Nielen ženy, ale i muži si v sobotu dali na svojom výzore poriadne záležať. Chceli totiž na úrovni reprezentovať a sprevádzať svoje krásne nežné polovičky. Aj silnejšie pohlavie sa na najprestížnejšiu plesovú udalosť roka na Slovensku - Ples v opere, nahodilo do gala. A vy teraz máte vôbec po prvý raz možnosť zahlasovať za kráľa plesu. Ktorý pán si podľa vás zaslúži vyhrať tento titul? Hlasovať môžete do štvrtka 16. januára do 14:00 hod.