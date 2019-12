Sexi herec z novej českej komédie: V 50-tke chce lyžovať nahý!

Český herec totiž nielenže vo filme dostal úlohu horského záchranára, ale vo voľnom čase taktiež rád trávi chvíle na svahu. Učaroval mu snowboard, ktorý mu príde o niečo jednoduchší ako lyžovanie. „S lyžami je problém, že sú dve, ja potrebujem iba jednu tú dosku pod sebou,” vysvetľuje Marek. Aj na snowboarde sa však snaží jazdiť zodpovedne. „Ja nie som žiaden divoch, som zodpovedný a tiež sa trochu bojím o svoj život,” priznal nám.

Marek Němec hrá v komédii Ženská na vrchole slovenského horského záchranára. Zdroj: csfd.cz

Herec sa minulý rok tajne oženil so svojou partnerkou Johanou, s ktorou má dve deti, syna Matěja (7) a dcérku Rozárku (3). I keď sympaťák momentálne vedie usporiadaný rodinný život, naznačil, že nie vždy to bolo tak. „Chcel by som, aby ste ma tu mali v 25-ke, ale už mám 38, takže už som trochu pokojný. Predtým, než samozrejme dostanem druhý esprit tých päťdesiatnikov a kúpim si to ojazdené porsche a budem predstierať, že najlepšie je lyžovať nahý.”

Možno sa nám teda jedného dňa skutočne podarí herca pri tejto nevšednej príležitosti zastihnúť.

Odváži sa Marek Němec jedného dňa lyžovať nahý? Zdroj: csfd.cz

V rozhovore pre Topky prezradil, aký najlepší vianočný darček dostal, aké rafinované triky používali jeho rodičia, ale zaspomínal si aj na prvé Vianoce s malým synčekom.