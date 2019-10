Najťažšie chvíle Gottovej hovorkyne: Dieťa jej vzala rakovina... Zachránil ju Maestro!

Aneta Stolzová má za sebou bolesť, akú by nemal zažiť žiaden rodič. Pred pár rokmi totiž prišla o milované dieťa. Natálka sa narodila so vzácnym ochorením. „Celkom sa nám obrátil život, pretože namiesto radovania sa z bábätka sme museli riešiť pomerne náročné situácie spojené so starostlivosťou o ťažko handicapované dieťatko,“ vrátila sa k neľahkému obdobiu Stolzová pre portál Právo.

Anete Stolzovej sa len týždeň po smrti Karla Gotta narodila dcérka Amálka Karla. Zdroj: Rádio Impuls

O ochorení, ktorým Natálka trpela, sa v tom čase veľa nevedelo, a tak sa rodičia snažili zistiť čo najviac informácií a pre dcérku zvoliť tú najvhodnejšiu starostlivosť. „Keď nám lekári oznámili, že dcéra trpí vzácnym genetickým postihnutím, o ktorom sa nevie, a teda nevedia, ako sa jej stav bude vyvýjať, myslela som si, že nič horšieho sa nám už nemôže stať.“

Aneta Stolzová pred pár rokmi prišla o dcéru Natálku. Dievčatko podľahlo rakovine. Zdroj: Instagram A.S.

V čase, keď mala Natália sedem rokov, však prišla ďalšia rana. Lekári jej diagnostikovali nádor na obličke. „Zosypali sme sa, pretože sme vedeli, že boj s onkologickým ochorením bude pre ňu takmer nemožný. A tak sa aj stalo. Dcéra zomrela po ročnej recidíve a my sme museli zobrať všetky sily a ísť ďalej.“ Žiť totiž museli aj pre mladšieho syna Adamka, ktorého strata sestry takisto zasiahla.

Ponuka od manželov Gottových bola pre Anetu Stolzovú záchranou. Zdroj: Profimedia

„Potom prišla ponuka o manželov Gottových a to bola pre mňa veľká vzpruha,“ zaspomínala si Stolzová na moment, ktorý jej pomohol postaviť sa po piatich mesiacoch opäť na nohy. „Bola som veľmi šťastná a nadšená z nového začiatku. Vedela som, že práca pre ikonu menom Karel Gott bude náročná, ale zároveň neopakovateľná. A presne to som potrebovala.“ Zákerná choroba pritom onedlho potrápila i samotného Maestra a i keď nad ochorením vyhral, o život ho pred pár týždňami pripravila akútna leukémia.

Anetu Stolzovú a Ivanu Gottovú spája úprimné priateľstvo. Zdroj: Instagram A.S.

Aneta Stolzová však v službách Gottovej rodiny zostáva i po spevákovej smrti. Na stole má povinnosti spojené s vydaním Maestrovej autobiografie a premiérou dokumentárneho filmu o spevákovom živote. S vdovou Ivanou Gottovou ju navyše spája úprimné priateľstvo.