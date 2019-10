Obľúbenú spisovateľku Evitu v škole nešetrili: Na písomkách dostávala vždy viac úloh!

Na konte má niekoľko románov „do kabelky“ a medzi ženami je veľmi obľúbená. Jej prvý filmový počin Všetko alebo nič mal veľký úspech, a tak sa pustila rovno do ďalšieho. Evitovka s názvom Príliš osobná známosť je opäť od tvorcov predošlého kinohitu a diváci sa môžu na novinku tešiť už v druhej polovici januára 2020.

Evita Twardzik, ktorá sa opäť spojila s režisérkou Martou Ferencovou, prezradila, prečo si s tvorcami vybrali práve knižku, ktorá je na trhu už pár rokov.povedala nám spisovateľka. Realizačný tím síce vychádzal z knižky, no nie všetko z napísaného príbehu sa dostalo do filmu a navyše film obohatili aj o ďalšie dejové línie, ktoré naopak nie sú v knihe.

„Je to príbeh 3 žien, ktoré sa v nejakom čase vo svojich životoch stretli a každá z nich v tej situácii, v ktorej my vojdeme do toho jej života, prežíva svoju vlastnú lásku, alebo teda svoj vlastný druh lásky. Je to úsmevné, je to vtipné, niekde je to až smutné, ale je to hlavne zo života a je to reálne,“ priblížila nám svoju filmovú novinku Evita a dokonca prezradila aj to, že už pracuje na ďalšom podľa knižnej predlohy V lete ti poviem, ako sa mám.

Už v januári sa môžu diváci tešiť na novú sfilmovanú evitovku Príliš osobná známosť. Zdroj: archív E.T.

Vo filme budú môcť diváci vidieť nielen česko-slovenské herecké obsadenie, ale aj umelcov z Chorvátska a Srbska. „Mali sme pocit, že by sme chceli niektorým postavám dať ich vlastné tváre, aby si tie tváre nedokázali diváci identifikovať s nejakou inou postavou, ktorú poznajú zo seriálu alebo z nejakého iného filmu, ale aby tú tvár mali identicky priradenú len k tej našej postave. Takže išli sme do Srbska a Chorvátska,“ opísala nám dôvody výberu zahraničných hercov, s ktorými sa tvorcom veľmi dobre spolupracovalo.

Evita je v poslednej dobe naozaj v kurze, a to nielen vďaka filmu Všetko alebo nič či novinky Príliš osobná známosť, ale najmä vďaka širokej škále kníh, ktoré napísala. Rodáčka zo Žiliny priznala, že písanie ju bavilo už od detstva a na škole dokonca založila dva časopisy. Už od trinástich rokov mala jasno v tom, že chce byť novinárka.

Evita Twardzik s manželom Paľom vychovávajú 5 detí. Zdroj: Instagram E.T.

„Vtedy bola žurnalistika vlastne iba jedna v Bratislave a bolo dosť náročné sa na ňu dostať. Tam brali 13 ľudí do ročníka. A ja som mala šťastie na gympli na slovenčinárku pani Erniholdovú, ktorá pochopila, že toto je naozaj to, čo chcem. Takže ja som mala na slovenčine navalené oveľa viac učiva, na písomkách som mala o 4 otázky navyše len preto, aby som bola pripravená na prijímačky,“ prezradila Evita. Práve vďaka pedantnosti svojej učiteľky náročné testy na žurnalistiku zvládla a splnila si jeden zo snov.