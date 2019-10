Mladú farmárku napadla krava: Skončila v extrémnych bolestiach... Prevoz do nemocnice!

BRATISLAVA – Markizácka Farma Západ vs. Východ je jedno prekvapenie za druhým. Po tom, ako sa obe strany spojili, sa už Matej Jurkovič (41) a Mirka Csorbová (19) od seba nepohnú ani na krok. Spoločne boli skontrolovať aj „kravinec“ a práve tam sa mladá farmárka stala obeťou útoku zvieraťa. Ten bol tak prudký, že ju museli previezť do nemocnice.

Už niekoľko dní farmári zápasia s problémami ohľadom kravy Maliny. Tej sa zapálilo vemeno, čo musel prísť vyriešiť hospodár nasadením antibiotík. Farmári nesmú piť mlieko a prikázal im, každé ráno kravu vydojiť.

Práve Matej s Mirkou ju boli skontrolovať, a to sa im vypomstilo. Malina totiž napadla Mateja. „Jak sme vlastne vošli dnu, chcel som ju za tie opraty na hlave chytiť, tak vtedy sa zahnala hlavou, vtedy vlastne mňa udrela rohom do nohy,“ povedal farmár týždňa. Útoku sa nevyhla ani jeho chránenkyňa. „A potom došlo k tomu incidentu s Mirkou,“ opísal.

Mirka Csorbová a Matej Jurkovič boli skontrolovať kravy. To sa im, a najmä mladej farmárke, vypomstilo. Zdroj: TV MARKÍZA

Do Mirky totiž vrazilo teľa takou silou, že doslova vyletela z kóje. „Matej, rebrá, j*bla do mňa krava, davaj,“ kričala ublížená Košičanka. „Bolí ma to, bolí. Zavolaj dakoho, Matej. Doneste mi vodu niekto,“ plakala od bolesti. Bratislavčan nelenil a potom, čo ju položil bokom k senu, bežal zavolať pomoc. Okolo šiel vtedy Rado Dulin, na ktorého kričala tmavovláska, aby jej priniesol vodu, že ju napadla krava.

Okamžite sa okolo nej zhŕkli farmári a snažili sa ju upokojiť. A to najmä Nikča. Incident vydesil aj Mateja, ktorý žiadal o pomoc. „Urgentné hlásenie. Malé teľa sa nejako splašilo a buchlo rohmi pravdepodobne do rebier. Tak by som poprosil, keby ste nám mohli rýchlo nejakú lekársku pomoc zavolať, či je v poriadku. SOS, čo najrýchlejšie, prosím,“ vystrašene prosil o príchod odborníkov a bežal za svojou milou.

Mirku mladá jalovica doslova vysotila z kóje. Farmárka sa bojí, že má zlomené rebrá. Zdroj: TV MARKÍZA

Netrvalo dlho a na statok dorazilo auto so záchranármi. Tí sa Mirky pýtali, kde ju to bolí. Podľa jej slov ju pichalo pri rebrách, a to najmä pri nádychu. Mladá farmárka sa obávala, či nemá zlomené rebrá. Napokon ju farmári naložili na provizórne nosidlá, ktorými boli zvyšky plotu rozdeľujúceho farmu na západnú a východnú stranu. Devätnásťročnú východniarku naložili do auta a previezli do nemocnice na vyšetrenie. Je tak otázne, či sa ešte na statok vráti.

Mirku naložili farmári na provizórne nosidlá a naložili ju do auta. Zo statku ju záchranári vzali do nemocnice. Zdroj: TV MARKÍZA