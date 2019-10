Farmárka Kika má blízko k Radovi, doma má frajera: TOTO je on!

Fotomodelka Kristi Dali prišla na markizácky statok ako zástupkyňa západného Slovenska. Napriek tomu, že bola Farma spočiatku rozdelená na dve strany, už vtedy to medzi ňou a Radom Dulinom poriadne iskrilo. Keď padli hranice, ich blízkemu vzťahu nestálo už nič v ceste. Okrem ich partnerov, ktorí ich doma čakajú. V Radovom prípade snúbenica Ivka a v Kikinom neznámy muž, o ktorom sa len vyjadrovala, že existuje.

Kristína a Rado majú k sebe na Farme naozaj veľmi blízko. Zdroj: TV MARKÍZA

Neraz sa sympatickému východniarovi zdôverila, že taký blízky vzťah, ako má s ním, s frajerom doma nemá. Dokonca sa posťažovala, že si s ňou nechce ísť ani len zabehať. Dokonca padli slová aj o tom, že jej milenec je zadaný a ju zraňuje, keď pridáva fotky so svojou oficiálnou partnerkou. Napriek tomu však na jeho profile svietia Kikine fotky a pri jednej z nich je dokonca veľavravný popis: „Milujem túto fotku, milujem túto ženu.”

Nám sa podarilo nájsť Kristíninho priateľa na sociálnych sieťach a kto by čakal mladého muža, ktorý sa o seba a svoju postavu stará, bude sklamaný. Paľo, od ktorého má Kristína aj veľkého plyšového medveďa, by mal podľa uvedených informácií pendlovať medzi Winterthurom a Bratislavou. Kiku brával na rôzne výlety a podľa posledných fotografií jej dokonca na narodeniny kúpil auto. Nuž, partia je to zrejme dobre zabezpečená, ale ako vidieť na Farme, nie je to všetko.

Kristi Dali má v súkromí partnera Paľa. Zdroj: Instagram P.H.