Kedy zmiznú kvety a sviečky spred Gottovej vily? TOTO je prianie rodiny!

Okrem toho, že sa s Gottom ľudia prišli rozlúčiť v piatok na Žofín, či v sobotu pred Katedrálu Sv. Víta, sviečky a kvety stále pribúdajú aj pred jeho vilou na Bertramke. A pribúdať ešte budú. Hoci sa minulý týždeň počítalo s tým, že pozdravy a sviečky od fanúšikov budú odpratané v pondelok po pohrebe, situácia sa teraz otočila o 180 stupňov.

Netradičné ZBOHOM pred Gottovou (†80) vilou: Tisíce kvetov, ale aj... Cukríky a šampanské?!

Podľa najnovších informácií totiž k vyčisteniu ulice dnes nedôjde. Naopak, provizórne pietne miesto bude ešte nejaký čas ponechané. Rozhodli o tom maestrovi najbližší. „Na prianie rodiny sa termín odpratania pietneho miesta posúva, presný termín zatiaľ nie je známy,” potvrdila pre TN.cz hovorkyňa TSK Barbora Lišková. Fanúšikovia, ktorí ešte nestihli vzdať spevákovi hold, to teda stále môžu na tomto mieste urobiť.

Záplava sviečok či ďalších predmetov komplikuje prístup k niekoľkým príbytkom. Zdroj: Topky.sk

Sviečky, kvety, odkazy, plyšáky či dokonca bonboniéry. To všetko nájdete v záplave predmetov na najsledovanejšej pražskej ulici posledných dní. Zbierka sa rozrástla natoľko, že znemožnila prístup do maestrovej vily, no situáciu značne komplikuje aj pre okolité domy. Vyzerá to, že Ivana Gottová s dcérami sa do vily ešte nejaký čas vrátiť neplánuje, susedov však jej nové rozhodnutie asi príliš nepoteší.