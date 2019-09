Detská hviezda z Chlapi neplačú po 6 rokoch: Neuveríte, kde sa objaví Marcelko Chlpík!

BRATISLAVA - Mal našliapnuté na sľubnú kariéru detskej hviezdy, no po dokončení seriálu Chlapi neplačú z produkcie televízie Markíza sa po ňom akoby zľahla zem. Marcel Chlpík (13) si v ňom zahral jednu z ústredných postáv, syna hlavnej hrdinky, ktorú stvárnila Dominika Kavaschová (30). Predsa len sa však na neho nezabudlo a dnes už tínedžer sa opäť objaví na obrazovkách.

V roku 2013 jeho detská hviezda vhupla do hereckého sveta a udržala sa počas celého vysielania seriálu Chlapi neplačú. Bodaj by nie, keď v ňom Marcel Chlpík hral jednu z hlavných postáv. Ako sa však seriál skončil, pomaly zhasínala aj jeho sláva.

V roku 2013 hviezdil Marcel Chlpík v seriáli Chlapi neplačú. Zdroj: TV MARKÍZA

Potom, ako sa po hnedovlasom chlapčekovi zľahla zem, dostala sa jeho matka do problémov s dlhmi voči zdravotnej poisťovni. V roku 2017 to vyzeralo, že by synov zárobok mohol vyriešiť nejeden jej problém. Dostal totiž epizódnu rolu v seriáli Rodinné prípady a ako bolo pri tomto projekte zvykom, herci rotovali.

V roku 2017 sa objavil v jednej epizóde Rodinných prípadov. Zdroj: TV MARKÍZA

Nádej svitla chlapcovi aj teraz a možno sa tak opäť vráti medzi herecké hviezdy. Hoci v JOJ-ke neuspel a rolu v seriáli Prázdniny nedostal, šancu mu dala verejnoprávna RTVS. Tá ho obsadila do koprodukčného seriálu s názvom Mama, kúp mi psa.

„Dokonalé miesto pre stvárnenie príbehov detí a psíkov našli filmári v okolí Senice a Myjavy. Konkrétne na Kopaniciach, kde Zuzana Krónerová a Ivan Romančík trávili toto leto a natáčali pre vás tento desaťdielny seriál, ktorý sa dostane na obrazovky RTVS už v roku 2020,“ znel odkaz televízie na Instagrame, čím dáva divákom na známosť, že padla posledná klapka.

RTVS avízuje nový koprodukčný seriál Mama, kúp mi psa, kde si zahrá aj Marcel Chlpík. Zdroj: Instagram RTVS

Ako hlási televízia z Mlynskej doliny na svojej webovej stránke, mladý herec dostal jednu z hlavných postáv, pričom bol riadne vybraný v rámci verejného kastingu, ktorý televízia vyhlásila ešte v marci 2019. Nuž uvidíme, či sa Marcelkova hviezda opäť naplno rozžiari, alebo len na chvíľu zabliká.

Marcel Chlpík (vpravo) si zahrá jednu z hlavných detských postáv v seriáli RTVS. Zdroj: RTVS