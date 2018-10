Gregorovej špinavosti: Takto Hana (vraj) poohovárala celý slovenský šoubiznis!

Ondřeja Koptíka už českej a slovenskej verejnosti nikto predstavovať nemusí. V posledných týždňoch totiž na seba upozorňuje ako ohrdnutý milenec Hany Gregorovej. Rozchod so známou herečkou nedokáže rozdýchať a svoj facebookový profil zahlcuje najpikantnejšími detailmi z ich intímneho života.

Toto Gregorovú dorazí: Koptík na kameru predvádzal ich sex, rozprával o jej masturbácii a... Hana je špiďúra!

Najnovšie sa však zjavne rozhodol, že po všetkých tých sexi odhaleniach, začne vyťahovať aj nechutné špinavosti. Na svojom Facebooku totiž napísal siahodlhý status, ktorý nazval „Show Hankino ohováranie“ a podrobne popísal, akým spôsobom sa mala umelkyňa vyjadrovať na adresu svojich kolegov zo slovenského šoubiznisu.

No a pekne to rozhodne byť nebolo. „Začal by som asi akciou Tv Joj, kde som bol prítomný s Hanou Gregorovou ako sprievod v Bratislave, kde som stretol množstvo zaujímavých ľudí. Perličkou bolo stretnúť Petra Bebjaka, čo bol režisér Odsúdených, kde Hana hrala. Bol som predstavený tomuto charizmatickému mužovi a Hana sa s ním vrelo rozprávala a požiadala ho, keby niečo mal a potreboval nejakú mrchu do seriálu, nech sa jej ozve,“ začal svoje rozprávanie exmilenec.

„Čo nebolo nič zvláštne, ale hneď po otočení chrbtom mi potrebovala povedať, že je teplý. No tomu hovorím prosba o rolu. Asi by bolo lepšie, keby nabudúce na rovinu prišla a povedala: Pán teplý, nemáte pre mňa rolu?“ pozastavoval sa Ondřej. Režisér však zďaleka nemal byť jediný, na ktorom vraj Gregorová nenechala ani nitku suchú.

Podobný scenár mal nasledovať aj so scenáristom Andym Krausom, ktorý jej ponúkol úlohu v Paneláku. „Po prvom diele je všetko ok a je spokojná. Lenže potom dôjde k poklesu sledovanosti a začína jej obľúbené ohováranie. Zdvihne telefón a volá Diane Mórovej a nenechá na Andym suchú niť. Aký je ko**t, že si v seriáli lieči svoj mindrákový rozvod a že to celé posral,“ opísal Koptík, ktorý bol vraj zo správania tmavovlásky zhnusený a Kraus si to podľa neho nezaslúžil.

Vyhranený názor mala mať Hana aj na herca Juraja Kukuru. „Ležíme v Rajke a pozeráme dokument o Jurajovi Kukurovi, ten pán je podľa mňa skvelý herec, ale podľa Hany počúvam len, aký je ko**t a zbabelec, čo ukradol nejaké peniaze a zdrhol. Dokonca v priebehu dokumentu volá Andymu Hrycovi a chce si s ním potvrdiť, aký je Juraj ko**t. Našťastie pán Hryc je na nejakej oslave a nekomentuje,“ píše na Facebooku Čech.

Nepekne sa herečka mala vyjadrovať aj na adresu Zdeny Studenkovej po tom, čo bola v šou Inkognito. „V reštaurácii, ktorú nám Zdena odporučila, začne smršť bez pokory. Ako má Zdena teplého manžela umelca a myslím, že bola reč aj o tom, ako to nie je, čo bývalo s jej tvárou. No hrôza, hovorím si a to ju pani Studenková pozvala do Prahy na akciu,“ dodal Koptík.

Oslovili sme v tejto súvilosti aj samotnú Gregorovú, nech nám povie, čo na Koptíkove slová hovorí. Na našu správu však doposiaľ neodpovedala. Vy si celý status môžete prečítať tu: